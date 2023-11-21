Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4%, госдолг достиг 113,5 млрд руб.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. По объему госдолга Средний Урал лидирует среди других регионов УрФО.

Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4% в октябре — с 5,9% в предыдущем месяце. Это выше на 1,1%, чем по Уральскому федеральному округу (5,35%), но ниже на 0,2%, чем по России (6,69%). Об этом сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу Уральского ГУ Банка России.

Среди причин инфляции — высокая потребительская активность и перенос в цены дополнительных издержек производителей и поставщиков. Так, цены на продовольственные товары увеличились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, поскольку выросли расходы сельхозорганизаций на закупку импортных кормовых добавок, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию.

На непродовольственные товары цены выросли за год на 5,3%, на услуги — на 10,4%, что на 0,6% ниже аналогичного показателя в сентябре. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России это объяснили тем, что в октябре произошло расширение авиасообщения с популярными у свердловчан странами, что впоследствии привело к снижению цен на услуги зарубежного туризма.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель инфляции снизится до 4-4,5%.

В ноябре государственной долг Свердловской области достиг 113,5 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В начале октября госдолг региона составлял 111,7 млрд руб.

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам превысила 65,5 млрд руб. В октябре она составляла 62,5 млрд руб. Долг по ценным бумагам снизился до 48 млрд руб. В прошлом месяце регион был должен выплатить по ним 49,2 млрд руб.

По данным Минфина, Свердловская область занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (49,6 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,7 млрд руб.).

Напомним, ранее мы писали, что правительство Свердловской области приняло проект закона о региональном бюджете на следующий год. Как заявил министр финансов Александр Старков, по прогнозам доходы казны в 2024 г. составят 407,6 млрд руб. (в 2023 г. были 354,4 млрд руб.). Более 74% процентов поступлений будет обеспечено за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Расходы областной казны по прогнозу составят 423 млрд руб. (в 2023 — 347,1 млрд руб.). В департаменте информполитики сообщили, что бюджет сохранит социальную направленность.

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