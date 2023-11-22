Застройщики Урала ощутили, что госзаказов стало меньше

В числе проблем они также назвали проблему с кадрами, уменьшение прибыли и снижение рентабельности, а также высокий уровень административных барьеров.

Треть подрядных организаций Урала ощутили падение объемов госзаказа. Они отмечают снижение и закупок, и контрактов. Цифры приведены в результатах комплексного исследования, проведенного «Интерфакс-ProЗакупки». Не заметили изменений примерно 45% компаний, около четверти опрошенных рассказали, что заказов от госструктур стало больше.

При этом снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и несоблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ, — заявил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков.

В ходе опроса эксперты попытались также исследовать проблемы, с которыми застройщики сталкиваются чаще всего. Первое место вновь у кадрового дефицита (18% респондентов), затем следуют сокращение численности сотрудников (11%), уменьшение прибыли (10%), снижение рентабельности (10%), высокий уровень административных барьеров (9%).

Ранее, напомним, DK.RU писал о том, как застройщики Екатеринбурга зарабатывают на госконтрактах.

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