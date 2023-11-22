Российские автодилеры судятся с французской группой Renault

Французскую марку в стране представляли 152 дилера, все они понесли убытки после ухода концерна из России. Российские игроки рынка хотят возместить ущерб из расчета 150 млн руб. на дилерский центр.

Российские дилеры «РТДС центр» и «БН-моторс» обратились в арбитражные суды с исками против Renault. Общая сумма взысканий составляет 760 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД).

«РТДС центр» подал иск в Арбитражный суд Москвы в октябре. У компании было четыре салона французской марки. Сумма требований рассчитывалась по методике Renault: 150 млн руб. на один дилерский центр. В итоге общая сумма требований составила 534 млн руб.

«БН-моторс» подала два иска к Renault в арбитраж Калужской области. Сумма требований по ним составляет 228 млн руб. На слушания пригласили представителей Renault.

Мы хотим создать прецедент, чтобы остальные могли пойти по нашим стопам. Есть еще как минимум 10 дилеров, которые хотят подать иски к Renault, — заявил председатель совета директоров «БН-моторс», президент РоАД Алексей Подщеколдин.

Добавим, что французскую марку в стране представляли 152 дилера.

Концерн Renault ушел с российского рынка весной 2022 г. Российские активы компании перешли в собственность государства, сумма сделки составила символический 1 руб., сообщал DK.RU. Компания Renault получила опцион на обратный выкуп своей доли в «Автовазе» в течение шести лет.

Минпромторг сообщал, что российский концерн продолжит выпуск всей линейки Lada на своих заводах, сервисное обслуживание автомобилей Renault в России будет осуществлять АвтоВАЗ. Сегодня на бывшем заводе Renault в Москве собирают автомобили «Москвич», в основу которых легли машины китайской марки JAC.