В Свердловской области с начала года реструктуризировали 19 тыс. кредитов

Наибольший объем коснулся займов по потребительским кредитам и долгов по кредитным картам. Есть и случаи реструктуризации в рамках закона о санкционных и ипотечных каникулах.

За девять месяцев 2023 г. уральские банки реструктурировали 19 тыс. кредитов свердловчан на сумму в 9 млрд руб., сообщила пресс-служба Уральского управления Центробанка России. В это число вошли:

16 тыс. потребительских кредитов на 7,6 млрд руб.;

2 тыс. договоров по кредитным картам на 183 млн руб.;

530 ипотечных кредитов на 1 млрд руб.;

450 автокредитов на 332 млн руб.

Кредиты реструктуризировали как по программам банков (96% случаев), так и в рамках закона о санкционных и ипотечных каникулах, на которые имеют право граждане, чей доход упал на 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что индекс деловой активности в Свердловской области достиг исторического максимума. Таковы данные индекса RSBI* в третьем квартале 2023 г. Результаты совместных исследований ПСБ и «Опоры России» считаются ориентиром для анализа самочувствия МСБ, тенденций в экономике и глобальных прогнозов. Свердловская область вошла в топ-5 регионов по уровню деловой активности, заняв 4-е место в рейтинге регионов по RSBI с результатом 59 пунктов.

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