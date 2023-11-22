Свердловский театр музкомедии ждет реконструкция

Уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, работы должны быть закончены к концу 2024 г. Напомним, театр работает в здании 1915 года постройки.

В Екатеринбурге стартовали поиски подрядчика для реконструкции Свердловского театра музкомедии. На сайте госзакупок сказано, что начальная цена аукциона на разработку проектно-сметной документации составляет 13 млн руб.

Подрядчик должен будет разработать проект для механики сцены и архитектурные решения, в том числе представить развертку стен по фасадам здания, проработать оконные и дверные заполнения, цветовую отделку и прочие детали. Проект должен быть готов к концу 2024 г.

Сложностей добавит то, что театр работает в здании, признанном объектом культурного наследия. Его возвели в 1915 году по проекту архитектора К.Т. Бабыкина. Изначально в здании, выполненном в стиле модерн, размещалось Коммерческое собрание, были оборудованы игральные залы, бильярдная, столовая, буфет и большой зрительный зал, там выступала небольшая оперная группа. После революции здание отреставрировали, в 1920 г. в нем открылся Дом Октябрьской революции. В 1933 г. было принято решение о создании в Свердловске театра оперетты, она начала работать в 1935 г. В 1962 г. здание объединили с соседним кинотеатром «Лоранж». В 2012 г. в бывшем зале «Совкино» открылась малая сцена театра музыкальной комедии.

Напомним, анее стало известно, что гостиницу «Большой Урал» в Екатеринбурге превратят в многофункциональный общественный центр. Восстановлением конструктивистского здания займется девелопер Prinzip. Гостиница была построена в начале 30-х годов XX века по проекту свердловских архитекторов Владимира Смирнова и Сергея Захарова. В начале 40-х годов прошлого века ее внешний вид был изменен, фасад по проекту Рейшера Моисея был преобразовали с применением элементов неоклассики. В годы Великой Отечественной войны в гостинице располагались эвакуированные мастерские нескольких московских архитекторов, труппа МХАТа с семьями, артистов театра оперы и балета им. Кирова.

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