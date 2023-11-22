Путин приказал Мишустину пролонгировать мораторий на проверки бизнеса

В марте мораторий на плановые проверки был продлен до 2030 г., а на внеплановые он пока действует до конца текущего года. Мишустин согласился и отметил, что обсуждал этот вопрос с прокуратурой.

Президент РФ Владимир Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пролонгировать мораторий на проверки бизнеса, сообщает РИА Новости:

Мораторий на внеплановые проверки бизнеса следует продлить, возможный срок — до конца 2024 года. Данная мера не должна затрагивать объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, — подчеркнул Путин.

Мишустин согласился и отметил, что обсуждал этот вопрос с прокуратурой, и она предлагала больший срок. «Прокуратура всегда предлагает больший срок, а мы с вами должны определить, какой является оптимальным», — сказал Путин. Помимо проверок, существуют профилактические визиты, когда контролеры не применяют каких-либо санкций, а проводят, по словам вице-премьера, «бесплатную консультацию», если бизнес что-то не понимает или не соблюдает законы.

В этом году плановые проверки бизнеса были отменены на ближайшие восемь лет, то есть до 2030 г. До этого такое правило действовало уже год, с марта 2022-го, оно касалось и внеплановых проверок. Но срок моратория по ним не был продлен.

Летом 2023 г. Путин заявил об отсутствии необходимости проводить плановые и внеплановые проверки в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды. Президент подчеркивал, что в прошлом году по всей стране удалось провести 339 тыс. проверок. Данный показатель, как отмечалось, на 20% меньше, чем в 2020-м, и почти в пять раз меньше, чем в предыдущем году.

В октябре 2023 г. Роспотребнадзор начал настаивать на возобновлении проверок бизнеса, рассказывал DK.RU. В ведомстве отмечают, что с 2013 по 2022 гг. служба выявила более 56 тыс. нарушений по ст. 16 «Недопустимые условия договора, ущемляющие права покупателей», из них 15 тыс. — в розничной торговле, а 9,5 тыс. — в финансовых услугах. Ни по одному из этих случаев бизнес не понес наказания из-за действующего моратория.