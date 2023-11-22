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Сделка по продаже Forbes на $800 млн сорвалась из-за российских олигархов

Сделка по продаже Forbes на $800 млн сорвалась из-за российских олигархов
Иллюстрация: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Группа инвесторов расторгла сделку. The Washington Post писала, что настоящим покупателем был владелец российского Forbes Мусаев, но бизнесмен назвал это «чудовищным мифом».

#НОВОСТИ

Американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о срыве крупнейшей сделки по продаже издания Forbes Media Group стоимостью $800 млн после того, как был поднят вопрос о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение. По данным издания, настоящим покупателем был владелец российского Forbes Магомед Мусаев, который приобрел его в 2018 г. Заявление последовало после пристального внимания Комитета по иностранным инвестициям в США по поводу возможного иностранного участия.

Представитель Forbes Билл Хэнкс заявил The Washington Post, что нынешний владелец холдинга Integrated Whale Media объявил о расторжении соглашения по продаже группе инвесторов, которая «не смогла справиться с закрытием». От дальнейших комментариев Хэнкс отказался. Группа инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом заявила, что расторжение контракта отвечает интересам сторон.

При этом Washington Post считает, что сделке могли помешать вопросы о связях Рассела с магнатом Магомедом Мусаевым, который в 2016 г. вложил $20 млн в компанию Рассела. О том, что Рассел станет владельцем контрольного пакета акций (82%) медиахолдинга, он объявил в мае. В том же месяце Axios писал, что к сделке его привлек владелец российского Forbes Магомед Мусаев. Мусаев тогда назвал сведения WP «чудовищным мифом» и сказал, что не планирует инвестировать в эту сделку. Представитель Рассела также опроверг участие российского бизнесмена.

В 2022 г. Forbes Russia направил жалобу на судебное решение о возвращении журнала прежнему владельцу. Forbes опубликовал рейтинг десяти компаний, которые показали самые большие убытки по итогам 2022 г. Суммарный убыток таких компаний составил почти 1,1 трлн руб. Как пишет издание, шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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