Фабрика готовой еды Андрея Козицына временно обоснуется на «Екатеринбург Арене»
Компания «Правильный обед» арендовала помещения на три года. Она стала единственным участником аукциона, который проводил Фонд имущества Свердловской области.
Компания «Правильный обед», которая принадлежит бывшему гендиректору УГМК Андрею Козицыну и экс-гендиректору УК «Ресторация ЮСТА» Юлии Багмут, на три года арендовала часть помещений «Екатеринбург Арены».
Предприятие стало единственным участником аукциона Фонда имущества Свердловской области. Арендатор получил помещения главной кухни сектора А на первом и втором этажах площадью 500 кв. м. В течение ближайших трех лет арендная плата составит 259,9 тыс. руб. в год.
Как сообщает РБК Екатеринбург, «Правильный обед» будет заниматься производством готового питания, доставкой еды и ресторанной деятельностью. При этом фуд-корт во время спортивных мероприятий обслуживать гостей не будет. Помещения нужны компании временно — пока идет строительство фабрики готовой еды в Верхней Пышме.
Ранее DK.RU писал, что предприятие Андрея Козицына и Юлии Багмут будет производить около 35 тонн еды в сутки. Открыть его могут уже в 2024 г. — на месте верхнепышминского хлебокомбината. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд руб.
Также DK.RU сообщал о других новых проектах Андрея Козицына. В частности, в сентябре этого года он зарегистрировал компанию ООО «Конфидент», которое будет специализироваться на капиталовложениях в уставные капиталы и венчурном инвестировании, в том числе посредством инвестиционных компаний.
Напомним, Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК и вышел из состава совета директоров Уралэлектромеди летом прошлого года — за несколько дней до того, как Совет Европы включил его в санкционный список.