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Фабрика готовой еды Андрея Козицына временно обоснуется на «Екатеринбург Арене»

Фабрика готовой еды Андрея Козицына временно обоснуется на «Екатеринбург Арене»
Иллюстрация: ekt-arena.ru

Компания «Правильный обед» арендовала помещения на три года. Она стала единственным участником аукциона, который проводил Фонд имущества Свердловской области.

#ЕДА#НОВОСТИ

Компания «Правильный обед», которая принадлежит бывшему гендиректору УГМК Андрею Козицыну и экс-гендиректору УК «Ресторация ЮСТА» Юлии Багмут, на три года арендовала часть помещений «Екатеринбург Арены».

Предприятие стало единственным участником аукциона Фонда имущества Свердловской области. Арендатор получил помещения главной кухни сектора А на первом и втором этажах площадью 500 кв. м. В течение ближайших трех лет арендная плата составит 259,9 тыс. руб. в год.

Как сообщает РБК Екатеринбург, «Правильный обед» будет заниматься производством готового питания, доставкой еды и ресторанной деятельностью. При этом фуд-корт во время спортивных мероприятий обслуживать гостей не будет. Помещения нужны компании временно — пока идет строительство фабрики готовой еды в Верхней Пышме.

Ранее DK.RU писал, что предприятие Андрея Козицына и Юлии Багмут будет производить около 35 тонн еды в сутки. Открыть его могут уже в 2024 г. — на месте верхнепышминского хлебокомбината. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд руб.

Также DK.RU сообщал о других новых проектах Андрея Козицына. В частности, в сентябре этого года он зарегистрировал компанию ООО «Конфидент», которое будет специализироваться на капиталовложениях в уставные капиталы и венчурном инвестировании, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Напомним, Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК и вышел из состава совета директоров Уралэлектромеди летом прошлого года — за несколько дней до того, как Совет Европы включил его в санкционный список.

Автор: Елизавета Порошина
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