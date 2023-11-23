Выбирать победителей премии «Серебряный Лучник – Урал» будут эксперты из пяти регионов
А сам отбор будет происходить в два этапа: сначала эксперты заочно рассмотрят поступившие заявки, а в феврале 2024 г. будут очно оценивать проекты, которые попали в шорт-лист.
Организаторы Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник – Урал» представили состав жюри. В этот раз в него вошли представители сфер PR, маркетинга и медиа из пяти регионов Уральского федерального округа.
Победителей конкурса будут выбирать:
- Сергей Балакирев, директор агентства AMG, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал;
- Светлана Доронина, директор информационно-рекламной службы Промышленной группы «КОНАР»;
- Екатерина Железнякова, директор торговой сети обувного бренда «Юничел»;
- Максим Кассандров, руководитель по связям с общественностью Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР);
- Константин Киуру, директор Высшей школы медиа, коммуникации и дизайна Челябинского государственного университета;
- Андрей Коньков, создатель и директор маркетингового агентства Plan A Marketing;
- Богдан Кульчицкий, главный редактор РБК Екатеринбург, директор и руководитель проектов 66.RU;
- Елизавета Плеханова, главный специалист пресс-службы Уральского федерального университета;
- Ксения Салтыкова, директор по коммуникациям и клиентскому опыту «Уралэнергосбыт»;
- Яков Самохвалов, директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Елена Хавлюк, руководитель по продвижению «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» в Уральском федеральном округе;
- Ирина Черных, PR-менеджер радиостанции «За облаками»;
- Наталья Шахова, бренд-менеджер девелоперской компании «Первостроитель»;
- Анна Шмелева, руководитель направления группы «Урал» регионального маркетинга Альфа-Банка.
Имя председателя жюри организаторы назовут в январе 2024 г. По традиции, им становится один из членов жюри или попечительского совета премии.
Работа жюри будет проходить в два этапа. Сначала эксперты заочно рассмотрят кейсы 2023 года, заявленные на конкурс. По итогам онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист. Лучшие проекты члены жюри оценят очно — на завершающих мероприятиях премии в феврале 2024 года в Екатеринбурге.
Ранее DK.RU писал, что региональная премия для рекламных агентств и пиарщиков начала прием заявок — их можно подать на сайте luchnik-ural.ru до 28 декабря. В конкурсе могут участвовать как штатные сотрудники коммерческих, государственных или общественных структур, отвечающие за PR и коммуникации, так и специалисты-фрилансеры (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.
Проекты принимаются в семи номинациях:
- «Корпоративные коммуникации»,
- «Маркетинговые коммуникации»,
- «Продвижение государственных и общественных программ»,
- «Развитие и продвижение территорий»,
- «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»,
- «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»,
- «Культурно-просветительские проекты».
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