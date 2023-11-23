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Выбирать победителей премии «Серебряный Лучник – Урал» будут эксперты из пяти регионов

Выбирать победителей премии «Серебряный Лучник – Урал» будут эксперты из пяти регионов
Иллюстрация: luchnik-ural.ru

А сам отбор будет происходить в два этапа: сначала эксперты заочно рассмотрят поступившие заявки, а в феврале 2024 г. будут очно оценивать проекты, которые попали в шорт-лист.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Организаторы Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник – Урал» представили состав жюри. В этот раз в него вошли представители сфер PR, маркетинга и медиа из пяти регионов Уральского федерального округа.

Победителей конкурса будут выбирать:

  • Сергей Балакирев, директор агентства AMG, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал;
  • Светлана Доронина, директор информационно-рекламной службы Промышленной группы «КОНАР»;
  • Екатерина Железнякова, директор торговой сети обувного бренда «Юничел»;
  • Максим Кассандров, руководитель по связям с общественностью Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР);
  • Константин Киуру, директор Высшей школы медиа, коммуникации и дизайна Челябинского государственного университета;
  • Андрей Коньков, создатель и директор маркетингового агентства Plan A Marketing;
  • Богдан Кульчицкий, главный редактор РБК Екатеринбург, директор и руководитель проектов 66.RU;
  • Елизавета Плеханова, главный специалист пресс-службы Уральского федерального университета;
  • Ксения Салтыкова, директор по коммуникациям и клиентскому опыту «Уралэнергосбыт»;
  • Яков Самохвалов, директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • Елена Хавлюк, руководитель по продвижению «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» в Уральском федеральном округе;
  • Ирина Черных, PR-менеджер радиостанции «За облаками»;
  • Наталья Шахова, бренд-менеджер девелоперской компании «Первостроитель»;
  • Анна Шмелева, руководитель направления группы «Урал» регионального маркетинга Альфа-Банка.

Выбирать победителей премии «Серебряный Лучник – Урал» будут эксперты из пяти регионов 1

Имя председателя жюри организаторы назовут в январе 2024 г. По традиции, им становится один из членов жюри или попечительского совета премии.

Работа жюри будет проходить в два этапа. Сначала эксперты заочно рассмотрят кейсы 2023 года, заявленные на конкурс. По итогам онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист. Лучшие проекты члены жюри оценят очно — на завершающих мероприятиях премии в феврале 2024 года в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU писал, что региональная премия для рекламных агентств и пиарщиков начала прием заявок — их можно подать на сайте luchnik-ural.ru до 28 декабря. В конкурсе могут участвовать как штатные сотрудники коммерческих, государственных или общественных структур, отвечающие за PR и коммуникации, так и специалисты-фрилансеры (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Проекты принимаются в семи номинациях: 

  • «Корпоративные коммуникации»,
  • «Маркетинговые коммуникации»,
  • «Продвижение государственных и общественных программ»,
  • «Развитие и продвижение территорий»,
  • «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»,
  • «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»,
  • «Культурно-просветительские проекты».

Читайте также на DK.RU: Проекты из трех регионов вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

Автор: Елизавета Порошина
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