Выбирать победителей премии «Серебряный Лучник – Урал» будут эксперты из пяти регионов

А сам отбор будет происходить в два этапа: сначала эксперты заочно рассмотрят поступившие заявки, а в феврале 2024 г. будут очно оценивать проекты, которые попали в шорт-лист.

Организаторы Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник – Урал» представили состав жюри. В этот раз в него вошли представители сфер PR, маркетинга и медиа из пяти регионов Уральского федерального округа.

Победителей конкурса будут выбирать:

Сергей Балакирев , директор агентства AMG, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал;

, директор агентства AMG, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал; Светлана Доронина , директор информационно-рекламной службы Промышленной группы «КОНАР»;

, директор информационно-рекламной службы Промышленной группы «КОНАР»; Екатерина Железнякова , директор торговой сети обувного бренда «Юничел»;

, директор торговой сети обувного бренда «Юничел»; Максим Кассандров , руководитель по связям с общественностью Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР);

, руководитель по связям с общественностью Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР); Константин Киуру , директор Высшей школы медиа, коммуникации и дизайна Челябинского государственного университета;

, директор Высшей школы медиа, коммуникации и дизайна Челябинского государственного университета; Андрей Коньков , создатель и директор маркетингового агентства Plan A Marketing;

, создатель и директор маркетингового агентства Plan A Marketing; Богдан Кульчицкий , главный редактор РБК Екатеринбург, директор и руководитель проектов 66.RU;

, главный редактор РБК Екатеринбург, директор и руководитель проектов 66.RU; Елизавета Плеханова , главный специалист пресс-службы Уральского федерального университета;

, главный специалист пресс-службы Уральского федерального университета; Ксения Салтыкова , директор по коммуникациям и клиентскому опыту «Уралэнергосбыт»;

, директор по коммуникациям и клиентскому опыту «Уралэнергосбыт»; Яков Самохвалов , директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

, директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Елена Хавлюк , руководитель по продвижению «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» в Уральском федеральном округе;

, руководитель по продвижению «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» в Уральском федеральном округе; Ирина Черных , PR-менеджер радиостанции «За облаками»;

, PR-менеджер радиостанции «За облаками»; Наталья Шахова , бренд-менеджер девелоперской компании «Первостроитель»;

, бренд-менеджер девелоперской компании «Первостроитель»; Анна Шмелева, руководитель направления группы «Урал» регионального маркетинга Альфа-Банка.

Имя председателя жюри организаторы назовут в январе 2024 г. По традиции, им становится один из членов жюри или попечительского совета премии.

Работа жюри будет проходить в два этапа. Сначала эксперты заочно рассмотрят кейсы 2023 года, заявленные на конкурс. По итогам онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист. Лучшие проекты члены жюри оценят очно — на завершающих мероприятиях премии в феврале 2024 года в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU писал, что региональная премия для рекламных агентств и пиарщиков начала прием заявок — их можно подать на сайте luchnik-ural.ru до 28 декабря. В конкурсе могут участвовать как штатные сотрудники коммерческих, государственных или общественных структур, отвечающие за PR и коммуникации, так и специалисты-фрилансеры (при условии обладания правами на заявляемый проект). Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Проекты принимаются в семи номинациях:

«Корпоративные коммуникации»,

«Маркетинговые коммуникации»,

«Продвижение государственных и общественных программ»,

«Развитие и продвижение территорий»,

«Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»,

«Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»,

«Культурно-просветительские проекты».

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