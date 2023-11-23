Больше не «Вкусно»: McDonald’s в Казахстане превратили в I’M

Под логотипом бывшего американского фастфуда, ныне I’M, появился слоган «feel-good restaurants» — «уютные рестораны». До этого бывшие точки McDonald’s в Казахстане долгое время работали без названия.

Об уходе McDonald’s из Казахстана стало известно в начале 2023 г. Причиной стали антироссийские санкции: из-за нарушения цепочек поставок казахстанские рестораны McDonald’s потеряли возможность закупать мясо в России, в американской сети объяснили решение закрываться ограничениями в поставках.

Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане долгое время работали без названия. На товарных чеках было указано лишь ТОО Food Solutions, а на вывесках — «Мы открыты». Затем в Казахстане придумали называть точки именами сотрудников сети — «Мен Даниярмын», «Мен Аружанмын» и другими. И только в ноябре 2023 г. McDonald’s в Казахстане сменил название на I’M (с англ. «Я»). Под логотипом I’M разместили слоган «feel-good restaurants» — «уютные рестораны» или «рестораны хорошего настроения».

о решении McDonald’s окончательно уйти из РФ, рассказывал DК.RU. Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. Сеть получила название «Вкусно — и точка» и продолжила сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s. В мае 2022 г. было объявлено, рассказывал DК.RU. Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. Сеть получила название «Вкусно — и точка» и продолжила сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор намекнул на возвращение популярной франшизы и озвучил несколько условий, на которых ему были переданы бывшие заведения сети McDonald`s. Он рассказал, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети, а руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства.