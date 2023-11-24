Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
88,12
96,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Екатеринбург Арену» оставили без федеральных денег и налоговой льготы

«Екатеринбург Арену» оставили без федеральных денег и налоговой льготы
Иллюстрация: телеграм-канал Екатеринбург Арена

Со следующего года стадион лишится финансовой поддержки из федерального бюджета. А на местном уровне — освобождения от уплаты земельного налога. Это инициатива депутатов.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

С 2024 г. «Екатеринбург Арена» перестанет получать финансовую поддержку из федерального бюджета. Как и другие стадионы страны, обновленные к чемпионату мира по футболу 2018 г. Власти считают, что у площадок было достаточно времени на то, чтобы начать обеспечивать себя самостоятельно.

Одновременно с этим на локальном уровне стадион может лишиться льготы по уплате земельного налога. 23 ноября на заседании комиссий гордумы по бюджету депутаты отказались ее продлить (она действовала с 2019 г.).

По словам заместителя министра спорта Свердловской области Ольги Белоножкиной, чтобы выйти на самоокупаемость, «Екатеринбург Арене» требуется еще два года поддержки.

Окончательно вопрос о сохранении/лишении стадиона льготы решит гордума.

Ранее DK.RU сообщил, что глава Екатеринбурга внес на рассмотрение в городскую думу бюджет уральской столицы на 2024 г. По предварительным данным, в следующем году доходы казны составят 76,5 млрд руб. (в 2023 г. — 64,2 млрд руб.), расходы — 78,5 млрд руб. (в 2023 г. — 66,2 млрд руб.). Как и в прошлом году, дефицит бюджета составит 2 млрд руб.

Напомним, что 14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Его назвали бюджетом социального развития. Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб. В сравнении с 2023 г. дефицит бюджета снизился на 4 млрд руб.
 

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Российские санатории бьют рекорды по прибыли. Свердловская область в первой десяткеРоссийские санатории бьют рекорды по прибыли. Свердловская область в первой десятке
  • Директор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на УралеДиректор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на Урале
  • Сделка по продаже Forbes на $800 млн сорвалась из-за российских олигарховСделка по продаже Forbes на $800 млн сорвалась из-за российских олигархов
  • Анастасия Татулова продала бизнес. Новым владельцем сети кафе «АндерСон» стал «ВкусВилл»Анастасия Татулова продала бизнес. Новым владельцем сети кафе «АндерСон» стал «ВкусВилл»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.