«Екатеринбург Арену» оставили без федеральных денег и налоговой льготы

Со следующего года стадион лишится финансовой поддержки из федерального бюджета. А на местном уровне — освобождения от уплаты земельного налога. Это инициатива депутатов.

С 2024 г. «Екатеринбург Арена» перестанет получать финансовую поддержку из федерального бюджета. Как и другие стадионы страны, обновленные к чемпионату мира по футболу 2018 г. Власти считают, что у площадок было достаточно времени на то, чтобы начать обеспечивать себя самостоятельно.

Одновременно с этим на локальном уровне стадион может лишиться льготы по уплате земельного налога. 23 ноября на заседании комиссий гордумы по бюджету депутаты отказались ее продлить (она действовала с 2019 г.).

По словам заместителя министра спорта Свердловской области Ольги Белоножкиной, чтобы выйти на самоокупаемость, «Екатеринбург Арене» требуется еще два года поддержки.

Окончательно вопрос о сохранении/лишении стадиона льготы решит гордума.

Ранее DK.RU сообщил, что глава Екатеринбурга внес на рассмотрение в городскую думу бюджет уральской столицы на 2024 г. По предварительным данным, в следующем году доходы казны составят 76,5 млрд руб. (в 2023 г. — 64,2 млрд руб.), расходы — 78,5 млрд руб. (в 2023 г. — 66,2 млрд руб.). Как и в прошлом году, дефицит бюджета составит 2 млрд руб.



Напомним, что 14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Его назвали бюджетом социального развития. Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб. В сравнении с 2023 г. дефицит бюджета снизился на 4 млрд руб.

