Идею строительства мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге вынесли на слушания
Против этого проекта выступили жители Широкой речки. Они сомневаются, что в документах с оценкой воздействия комплекса на окружающую среду содержится исчерпывающая информация.
Администрация Екатеринбурга назначила на 27 ноября общественные слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего завода рядом с поселком Мичуринский на Широкой речке.
На мероприятии обсудят проект оценки воздействия технического комплекса на окружающую среду. Жители Широкой Речки отмечают, что в документах нет сведений, позволяющих оценить безопасность объекта, например информации о санитарно-защитной зоне.
Новый мусороперерабатывающий завод будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.
Инвестор проекта — ООО «Ведущая Утилизирующая Компания».
Напомним, что уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысертском горокруге. Жители локации резко против, правительство говорит, что все не так страшно.
В ноябре горожане опубликовали обращение к президенту:
Мы хотим развивать сельское хозяйство, дышать свежим воздухом, жить в чистом и красивом месте. Мы не против проекта как такового, но просим реализовать его не на сельскохозяйственных землях, а землях промышленного назначения. Владимир Владимирович, помогите нам, нашим детям и внукам, — говорят участники ролика.