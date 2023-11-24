Идею строительства мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге вынесли на слушания

Против этого проекта выступили жители Широкой речки. Они сомневаются, что в документах с оценкой воздействия комплекса на окружающую среду содержится исчерпывающая информация.

Администрация Екатеринбурга назначила на 27 ноября общественные слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего завода рядом с поселком Мичуринский на Широкой речке.

На мероприятии обсудят проект оценки воздействия технического комплекса на окружающую среду. Жители Широкой Речки отмечают, что в документах нет сведений, позволяющих оценить безопасность объекта, например информации о санитарно-защитной зоне.

Новый мусороперерабатывающий завод будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.

Инвестор проекта — ООО «Ведущая Утилизирующая Компания».

Напомним, что уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысертском горокруге. Жители локации резко против, правительство говорит, что все не так страшно.

В ноябре горожане опубликовали обращение к президенту: