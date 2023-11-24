В Екатеринбурге на месте «Декатлона» откроется Desport

Компания АРМ, купившая российский бизнес Decathlon, готовится к открытию первых магазинов сети. Они должны заработать в последнюю неделю ноября и в начале декабря.

ООО «АРМ» приобрело весь бизнес французской компании Decathlon Russia в сентябре 2023 г. Сейчас новый владелец запускает свою сеть спортивных магазинов Desport.

Первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге в последнюю неделю ноября и начале декабря. До конца 2023 г. АРМ запустит в России около 30 магазинов Desport.

В Екатеринбурге Desport заедет в здание на Вайнера, 48, где ранее размещался магазин «Декатлон». Дата открытия пока не определена.

Представители Desport сообщили, что ассортимент магазинов будет формироваться по мере поступления товаров.

Напомним, что сеть «Декатлон» объявила о приостановке работы в РФ в конце марта 2022 г. В январе 2023 г. стало известно, что она выставила бизнес в России на продажу,

Купившая 35 магазинов и склад Decathlon в РФ компания АРМ (владелец франшизы Mango) обязалась открыть все 35 магазинов до конца 2023 г. и воссоздать около 1,4 тыс. рабочих мест.