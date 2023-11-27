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Силовики оставили 8 тыс. сотрудников Wildberries без работы

Силовики оставили 8 тыс. сотрудников Wildberries без работы
Иллюстрация: РИА Новости

В результате рейда ОМОН полиция увезла около 150 человек на четырех специальных автобусах. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты.

#НОВОСТИ

Сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, что грозит компании Wildberries миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон, сообщили РБК со ссылкой на пресс службу маркетплейса. В Wildberries сообщили, что сотрудники сортировочного центра «Электросталь» проходят проверку документов, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. СМИ так же сообщают о том, что в рейдах принимали участие сотрудники ОМОН.

Более 8 тыс. сотрудников Wildberries не могли приступить к работе в ожидании окончания рейда. В результате полиция увезла около 150 человек на четырех специальных автобусах. Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты. Десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручали повестки в военкомат. 

Ранее маркетплейс Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard, рассказывал DK.RU. У покупателей останется возможность воспользоваться альтернативными способами оплаты без комиссий, это оплата картой МИР, оплата по СБП или через SberPay. В компании добавили, что на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся именно на эти способы.  

Автор: Андрей Широков
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