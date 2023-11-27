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Акции в момент упали на 35%. Кто и зачем подал иск о банкротстве СПБ Биржи?

Акции в момент упали на 35%. Кто и зачем подал иск о банкротстве СПБ Биржи?
Иллюстрация: РИА Новости

Эксперты уверены, что иск — спланированная акция со стороны спекулянтов. Площадка попала под санкции США в начале ноября, сейчас инвесторам доступны операции только с российскими бумагами.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом ПАО «СПБ Биржа», пишет РБК. Известно, что арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве 24 ноября, истец в обращении не указан.  

СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет, — прокомментировал представитель площадки.

Сумма требований в иске не раскрывается. Дело пока не принято к производству.  

На фоне информации о заявлении о банкротстве акции СПБ Биржи упали почти на 35%, однако уже к 10:31 по мск бумаги торговались по 92,4 руб. (–7,7%).  

Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков объяснил: чтобы инициировать дело о банкротстве, надо пройти предварительные публикации в специальных реестрах, в частности на площадке «Федресурса». Однако в данном случае такие сообщения отсутствуют:  

Но для тех, кто подавал иск, — важно не само решение, никто не добивается банкротства биржи. Важно было спекулятивное падение — кто-то из частных лиц «шортил» позицию и на падении и заработал 20%, — уверен Примаков.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов согласен с коллегой:  

Это была спланированная акция, в результате которой акции биржи в моменте упали на 35%. Кому это было выгодно — тем, кто торгует акциями в основном на шорт-позициях. То есть на понижении и отскоке обратно кто-то очень неплохо заработал. Следовательно, можно сделать вывод, что данная манипуляция была спланирована намеренно, — сказал эксперт.  

Как рассказывал DK.RU, 2 ноября СПБ биржа попала под санкции со стороны США. Площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами сразу после объявления санкций. Сейчас инвесторам доступны операции только с российскими ценными бумагами.

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Автор: Екатерина Тарханова
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