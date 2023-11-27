Минфин заставит 8 губернаторов ответить за дефицит бюджета

В Минфине объясняют, что в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет восемь регионов России получали дотации в размере 40% от объема собственных доходов.

Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства.

Эти регионы традиционно получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, поскольку сами не могут обеспечить необходимый уровень доходов. Как пишет издание, губернаторам предложено подписаться под обещаниями целевой траты федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции,— а также о повышении собираемости доходов и согласовании с Минфином проекта бюджета на 2025 г. и региональных законов, которые влияют на итоговый объем дотаций.

При непредоставлении Минфину подписанного соглашения или данных о его исполнении регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи и федеральных денег не получат, констатирует издание. Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

В Минфине изданию сообщили, что решили ужесточить требования к восьми субъектам РФ, поскольку те имеют высокую долю федеральных дотаций в их бюджетах:

В течение двух из трех последних отчетных финансовых лет она превышала 40% объема собственных доходов. И если на присоединенных территориях намерение Минфина усилить бюджетный контроль объясняется необходимостью гармонизации их финансов с российскими правилами, то на четыре «старые» республики приходится 20%, или 164 млрд руб. от общего объема дотаций в 822 млрд руб. Тува — 20,5 млрд руб., Дагестан — 86 млрд, Ингушетия — 14,4 млрд, Чечня — 43 млрд руб. В 2024 году эта доля вырастет до 22,4%: Тува — 19,3 млрд руб., Дагестан — 69,2 млрд, Ингушетия — 11,6 млрд, Чечня — 34,7 млрд руб. от утвержденного пока объема в 600 млрд руб. дотаций для 67 регионов РФ.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич говорит, что попытка Минфина хороша, но вряд ли именно это ведомство будет выносить окончательное решение относительно дотаций:

Минфин пытается навести хоть какой-то порядок. Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 млрд до 15 млрд руб. Уровень дотационности Запорожской и Херсонской областей достигает 93–95%, Донецкой и Луганской народных республик — 85–88%. Скажут дать больше — и никуда Минфин не денется, — считает эксперт.

Как рассказывал DK.RU, бюджет на 2024 г. принят Госдумой с доходами в 35,1 трлн руб. и расходами в 36,7 трлн. Дефицит запланирован на уровне 1,6 трлн руб. Министр финансов России Антон Силуанов ранее отмечал, что «денег на все хватит».

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