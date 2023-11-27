13 млн тонн. Названы лидеры импортируемых из Китая товаров

Основным каналом входа китайского импорта в РФ остаются порты. Большинство грузов из Китая перевозят морем — 85%. На доставку по железной дороге приходится около 15% контейнерного импорта.

Автомобили и запчасти стали ключевым драйвером роста контейнерного импорта из Китая в 2023 г., пишет «Коммерсант». Объем таких перевозок вырос и теперь достигает 17–18% всего контейнерного импорта. Другие быстрорастущие позиции — оборудование и машины, которые прибавили 16–18%, а также товары народного потребления и электроника — на них приходится 20% всех поставок из Китая.

Начальник информационно-аналитического центра компании «Модуль» Марина Овсянникова рассказала, что общий импорт всех грузов из КНР в Россию за январь-октябрь вырос на 52%, до $90 млрд:

С января по октябрь объем контейнерного импорта из Китая в РФ превысил 13 млн тонн: из них около 16% — это промышленное оборудование (реакторы, котлы, механические устройства и т. п.). Вторая по объему категория грузов — пластмассы и изделия из них (более 11%).

По ее словам, общей официальной статистики, в которой указано, что и в каком объеме везут из Китая в Россию, нет. Чтобы определить, какие товары являются лидерами импорта, издание опросило ключевых игроков логистического рынка, которые занимаются перевозками.

Соучредитель группы СЛК Дмитрий Аржаных рассказал, что до санкций его компания доставляла 54% грузов из Китая, 35% из Европы, 10% из США:

Сейчас 90% идет из Китая, 5% из Турции. Около 70–80% импортеров сменили европейских и американских поставщиков на китайских. Ранее мы возили из ЕС много высокотехнологичного оборудования — измерительное, телекоммуникационное, медицинское. Сейчас этих поставок нет.

В ГК «Дело» отмечают, что в железнодорожных перевозках в контейнерах основу составляют товары народного потребления — на них приходится 20%, на машины и оборудование —18% всего импорта, на автомобили —17%, на продукцию из металла — 16%.

По данным русско-китайской логистической компании Holding Finance Broker, в июне-ноябре наибольший объем перевозок пришелся на электронику, бытовую технику и гаджеты, объемы поставок которых достиг 36%. Еще 36% пришлось на потребительские товары: одежду и обувь, продукты питания, игрушки и игры.

По информации «РЖД Бизнес Актив», в 2023 г. около 80% импорта из Китая составили автомобили, сельскохозяйственное оборудование, бумага, метизы, химикаты и сода, товары народного потребления.

Эксперты говорят, что объем поставок китайских автомобилей в контейнерах за последний год вырос более чем в десять раз:

Взрывной рост наблюдается в перевозках из КНР собранных автомобилей и частей для крупноузловой сборки ввиду ухода с российского рынка европейских автопроизводителей, — добавляет директор РТСБ-РУС Александр Баскаков.

Собеседники издания добавляют, что в третьем квартале 2023 г. поставки средств наземного транспорта и запчастей к нему выросли почти вдвое.

Особенно сильно растут отгрузки дорожно-строительной и складской техники, спецмашин. Если раньше китайские производители такой техники ограничивались эпизодическими поставками в Россию, то сейчас отгрузка с китайской техникой происходит ежемесячно целыми железнодорожными составами, — добавляют эксперты.

Основным каналом входа китайского импорта в РФ остаются порты. Большинство грузов из Китая перевозят морем — 85%: из них около 70% товаров приходит в порты Дальнего Востока (Владивосток и Находка), 30% — в Новороссийск.

На доставку по железной дороге приходится около 15% контейнерного импорта, при этом за 2023 г. эта цифра выросла. По словам участников рынка, раньше соотношение морского и железнодорожного транспорта было 95% к 5%.

При этом эксперты отмечают, что стоимость доставки товаров снижается, это касается как фрахта, так и перевозок по железной дороге. Как рассказывал DK.RU, ставки фрахта на морские перевозки контейнеров обрушились в 11 раз.

Ранее DK.RU также писал, что Китай вошел в топ-10 поставщиков виски в Россию. За январь-октябрь ввоз крепкого алкоголя из Китая год к году вырос в десять раз, до 464 тыс. л, из которых 421 тыс. л пришлось на виски.