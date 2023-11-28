Какой будет Россия будущего и каким будет Екатеринбург?

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач — о трех путях развития страны, качестве городской среды и о том, как уральская столица выглядит на фоне других мегаполисов.

Рост ВВП России в этом году может составить 3,2-3,3%, превысив официальный прогноз Минэкономразвития и Центробанка. А реальные доходы населения, несмотря на ускорение инфляции, увеличатся примерно на 5%.

Как считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, дальнейший рост российской экономики будет зависеть от темпов развития агломераций, где сосредоточена большая часть компаний и экономически активного населения.

Разрыв в уровне жизни растет

— В России около 17 крупных агломераций. В них концентрируется огромная экономическая активность. По оценкам экспертов, на их долю приходится около 35% населения и 48% ВВП. При этом на Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации приходится около трети ВВП всей страны. Здесь же сосредоточена значительная часть промышленного потенциала.

Уровень жизни в агломерациях также серьезно отличается. Московская и Санкт-Петербургская живут на уровне европейских стран. Любопытно, что доход на душу населения Московской агломерации в долларах даже выше, чем жителей Токийской.

В Екатеринбургской агломерации доходы населения в полтора раза ниже, чем в Московской. Хотя Свердловская область по уровню доходов опережает многие соседние субъекты.

А если сравнивать положение дел в Москве, например, с другими агломерациями Восточной Сибири, — разница будет еще более существенной.

К сожалению, неравенство не сокращается, а только усиливается. Это становится не только драйвером, но и огромной проблемой.

Возникает логичный вопрос: как Россия будет формироваться и развиваться дальше?

Есть три варианта: вкладываться в агломерации, в развитие крупных городов, либо в выравнивание социально-экономических различий между регионами. В регионах есть сельские населенные пункты с достаточно низким уровнем жизни, который необходимо подтягивать. Но именно крупные города выступают локомотивами и лидерами социально-экономического развития.

От выбранных приоритетов будет зависеть, какой будет Россия будущего.

Екатеринбург — в лидерах. Но есть нюансы

— На что обратить особое внимание при развитии территорий? На качество городской среды.

Опросы показывают, что для человека, живущего в городе, на первом месте по важности — благоустройство и развитые общественные пространства. На втором — транспортные услуги и мобильность. На третьем — качество образования и здравоохранения.

Если посмотреть Индексы качества городской среды Минстроя РФ за последние годы, мы увидим неплохой рост по всем этим направлениям. В 2022 г. по сравнению с 2019 г. средний индекс увеличился на 13,6% и составил 192 балла.

Екатеринбург по этим показателям занимает одно из лидирующих мест. Хотя, конечно, в некоторых городах положительные изменения городской среды происходят быстрее.

Так, за год индекс в Екатеринбурге вырос примерно на 3%. А по сравнению с 2018 г. рост составил около 9%.

Екатеринбург значительно улучшил показатели по развитию транспортной инфраструктуры. Хотя мобильность населения по результатам других опросов не увеличилась — пробки по-прежнему остаются злободневной проблемой для горожан.

Растет доступность жилья. Появляются прекрасные жилые комплексы. Но с точки зрения соотношения стоимости жилья и доходов населения ситуация далека от идеала.

Развивается сфера здравоохранения.

Но есть и проблемные моменты. Так, для многих российских городов одной из болевых точек остается ЖКХ.

И, что меня особенно удивило, существенно снижается качество образования. Это та проблема, которую нужно решать, чтобы города развивались. Хотя Екатеринбург сегодня — это не только промышленный, но и крупнейший научно-образовательный центр. А в городе строится прекрасный кампус.

С инвестициями в Екатеринбурге все достаточно неплохо. Но, как и в других городах, сохраняется проблема с наполняемостью бюджетов. Доходы городского бюджета в реальном выражении в пересчете на число жителей города сокращаются уже на протяжении восьми лет. Хотя ситуация с региональными бюджетами в стране стала лучше. В этом плане экономику нужно переосмысливать.

Что касается развития агломерации, то определенно нужно продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия городской власти с соседними городами. Здесь все зависит от инициативы местного самоуправления.

В этом году Екатеринбург отметил 300-летие. Это огромный срок. Однако мне кажется, что Екатеринбург — очень молодой город с точки энергетики. И то, что город стремительно обновляется, но при этом сохраняет традиции и преемственность, — это хорошая практика.

Колонка подготовлена на основе выступления Андрея Клепача на форуме «Города России: новые рубежи»

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