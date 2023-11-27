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Бассейн на крыше «Высоцкого» признали законным

Бассейн на крыше «Высоцкого» признали законным
Иллюстрация: DK.RU

Решение вынесено судом Октябрьского района города. Разбирательства потребовал, напомним, юрист Николай Размочкин, представитель интересов компании «Апельсин-С».

#СУДЫ#НОВОСТИ

Бассейн на крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге по решению суда признан законным. Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде города.

Ранее юрист Николай Размочкин предположил, что бассейн был построен без согласования с официальными властями, и обратился с иском в суд. Г-н Размочкин известен как представитель интересов компании «Апельсин-С», построившей в Чкаловском районе Екатеринбурга частный крематорий. Здание запретили использовать по прямому назначению. Андрей Гавриловский, владелец «Высоцкого», активно выступал против запуска крематория.

Мы выиграли суд. Бассейн признали законным, — трактовал судебное решение Гавриловский.

Напомним, бассейн на крыше «Высоцкого» работает с лета 2022 г. Летом этого года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских заявил, что бассейн был построен без необходимых разрешений. В своем телеграм-канале Альшевских опубликовал официальные ответы мэрии Екатеринбурга и областного Минстроя на запрос о законности бассейна, а также написал:

С прошлого лета на крыше «Высоцкого» работает бассейн. СМИ писали, что его обустраивали четыре года. И вот в июне получаю обращение от доброжелателя. Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию.

Андрей Гавриловский завил, что причин для ликвидации бассейна нет, а нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше.

Автор: Александра Клименко
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