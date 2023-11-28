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Аукцион Екатерининской Ассамблеи пополнился новыми лотами от благотворителей

Бронзовый бюст императрицы Екатерины II.
Бронзовый бюст императрицы Екатерины II. Иллюстрация: СОСПП

Скульптурный бюст Екатерины II, кирпич времен правления императрицы и бриллианты поступили для продажи на благотворительном аукционе, посвященном 300-летию столицы Урала.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Напомним, Екатерининская Ассамблея в этом году состоится 8 декабря. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга.

На аукционе в качестве лота выставят бронзовый бюст императрицы Екатерины II, сделанный в XIX в. Автор — скульптор Жан-Доминик Рашетт. Образу Екатерины II Рашетт посвятил немало своих произведений. Художник запечатлел мудрый высокий лоб российской императрицы, ее проницательный взгляд, исполненную достоинства и величия осанку. Мягкая пластичная моделировка подчеркивает женственность образа, царственная улыбка выражает милую любезность и просветленное одушевление. Лот предоставил генеральный директор ОАО «Центральный Универмаг (Пассаж)» Константин Погребинский.

Аукцион Екатерининской Ассамблеи пополнился новыми лотами от благотворителей 1Фото: Кирпич возрастом 240 лет

Уникальный строительный кирпич возрастом около 240 лет передал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Экземпляр относится к одному из самых редких кирпичей, встречающихся на территории, соответствующей Российской империи. В основном такие кирпичи обнаруживают в районе Финского залива, единичные экземпляры были обнаружены в крепостных стенах Ивангорода. Неровная форма кирпича с клеймом короны говорит о ручной формовке и позволяет определить период его изготовления – поздние годы правления Екатерины Великой, примерно 1780-1790 гг. В этот период Екатеринбургу был присвоен статус города.

Аукцион Екатерининской Ассамблеи пополнился новыми лотами от благотворителей 2Фото: Брошь-символ Екатеринской Ассамблеи

Драгоценную брошь — символ Екатерининской Ассамблеи изготовил и предоставил основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских. Украшение выполнено из белого золота и инкрустировано 144 бриллиантами превосходных характеристик. Эскиз броши разработан дизайнерами бренда CHAMOVSKIKH в 2020 г. к десятилетию благотворительного аукциона Екатерининская Ассамблея. Драгоценность выпущена лимитированной серией. Украшению присвоен индивидуальный номер «03».

Напомним, Екатерининская Ассамблея — это уникальный проект, который реализуется с 2011 г. За все время проведения собрано почти 500 млн руб. для реализации социально значимых проектов.

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Автор: Мария Смирнова
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