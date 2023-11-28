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Владимир Путин призвал ЦБ быть аккуратным в смягчении денежно-кредитной политики

Владимир Путин призвал ЦБ быть аккуратным в смягчении денежно-кредитной политики
Иллюстрация: РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что ЦБ достигнет плановых показателей по инфляции в 2024 г. и смягчит денежно-кредитную политику. Президент сказал, что торопиться в этом вопросе не стоит.

#НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин считает, что ЦБ нужно подходить очень аккуратно к вопросу о возможном смягчении денежно-кредитной политики, такое мнение он высказал во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Во время своего доклада о работе банка ВТБ Андрей Костин отметил, что в 2024 г. ожидается снижение роста банковского сектора и выразил надежду, что ЦБ смягчит денежно-кредитную политику в будущем году. «Мы рассчитываем на то, что, как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скорректирует свою политику и сделает кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже — более мягкой», — сказал банкир.

Здесь нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью, — возразил президент.  

Напомним, что в конце октября Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых, сообщал DK.RU. Таким образом с июля 2023 г. ставка выросла в два раза с 7,5% до 15%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику из-за непрекращающегося роста инфляции. По прогнозам ЦБ, по итогам 2023 г. инфляция в России составит 7,5%.

Добавим, что 15 декабря 2023 г. состоится очередное заседание Центрального Банка (ЦБ), посвященное ключевой ставке.

Автор: Екатерина Тарханова
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