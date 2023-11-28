В Екатеринбурге открылись пункты бесплатного приема шин

Автовладельцы Екатеринбурга могут сдать шины бесплатно до 21 декабря «Спецавтобазе». Оттуда покрышки отправятся на переработку, где из них сделают мелкодисперсную крошку.

Автовладельцы Екатеринбурга могут бесплатно сдать старые шины «Спецавтобазе». Такая акция действует до 21 декабря при поддержке Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».

Как рассказали в комитете, автопокрышки ежегодно осенью и весной образуют несанкционированные свалки. Чаще всего водители выкидывают ненужную резину на контейнерные площадки. А «Спецавтобаза» как региональный оператор по обращению с ТКО не вывозит шины: они относятся не к твердым коммунальным, а к опасным отходам. Чтобы в этом году таких свалок не появлялось, было принято решение организовать бесплатный прием покрышек.

Регоператор принимает не более четырех покрышек от одного физического лица. Их можно ежедневно привезти на территорию предприятия — ул. Посадская, 3. Въезд со стороны ул. Гурзуфской. Также шины можно привезти на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» — ул. Евгения Савкова, 100. По выходным работают передвижные пункты бесплатного приема автомобильной резины. Их адреса публикуют на сайтах администраций Екатеринбурга. График работы стационарных и передвижных пунктов приема шин — с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Перед тем как сдавать автопокрышки, желательно очистить их от снега, камней, грунта, металла и твердых коммунальных отходов. Также шины не должны быть запачканы бензином, моторным маслом, тормозными и охлаждающими жидкостями.

«Мы отправляем покрышки на переработку. Там из них делают мелкодисперсную крошку. Это сырье используют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, при производстве кровельных гидроизоляционных материалов. Из него же делают брызговики для машин, коврики и прочее», — рассказала начальник отдела реализации технологий обращения с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Олеся Казакова.

Региональный оператор принимает автопокрышки бесплатно, пока действует акция. Подробнее о стоимости этой услуги в остальные дни можно узнать по телефону горячей линии 8-800-775-00-96.

Напомним также, что «Спецавтобаза» ежегодно дает рекомендации по утилизации рождественских деревьев. Важно понимать, что выбрасывать хвойные деревья целиком в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя. Полностью в баки они обычно не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что самое правильное решение — оставлять использованную живую ель в отсеке для крупногабаритных отходов. Если же его нет — рядом с баками, но не препятствуя подъезду мусоровоза к площадке. Дерево должно быть без каких-либо новогодних украшений и не более полутора метра в длину или в распиленном виде.

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