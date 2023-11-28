Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
88,81
96,91
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге открылись пункты бесплатного приема шин

В Екатеринбурге открылись пункты бесплатного приема шин
Иллюстрация: ТКО ЕМУП «Спецавтобаза»

Автовладельцы Екатеринбурга могут сдать шины бесплатно до 21 декабря «Спецавтобазе». Оттуда покрышки отправятся на переработку, где из них сделают мелкодисперсную крошку.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Автовладельцы Екатеринбурга могут бесплатно сдать старые шины «Спецавтобазе». Такая акция действует до 21 декабря при поддержке Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».

Как рассказали в комитете, автопокрышки ежегодно осенью и весной образуют несанкционированные свалки. Чаще всего водители выкидывают ненужную резину на контейнерные площадки. А «Спецавтобаза» как региональный оператор по обращению с ТКО не вывозит шины: они относятся не к твердым коммунальным, а к опасным отходам. Чтобы в этом году таких свалок не появлялось, было принято решение организовать бесплатный прием покрышек.

Регоператор принимает не более четырех покрышек от одного физического лица. Их можно ежедневно привезти на территорию предприятия — ул. Посадская, 3. Въезд со стороны ул. Гурзуфской. Также шины можно привезти на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» — ул. Евгения Савкова, 100. По выходным работают передвижные пункты бесплатного приема автомобильной резины. Их адреса публикуют на сайтах администраций Екатеринбурга. График работы стационарных и передвижных пунктов приема шин — с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Перед тем как сдавать автопокрышки, желательно очистить их от снега, камней, грунта, металла и твердых коммунальных отходов. Также шины не должны быть запачканы бензином, моторным маслом, тормозными и охлаждающими жидкостями.

«Мы отправляем покрышки на переработку. Там из них делают мелкодисперсную крошку. Это сырье используют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, при производстве кровельных гидроизоляционных материалов. Из него же делают брызговики для машин, коврики и прочее», — рассказала начальник отдела реализации технологий обращения с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Олеся Казакова.

Региональный оператор принимает автопокрышки бесплатно, пока действует акция. Подробнее о стоимости этой услуги в остальные дни можно узнать по телефону горячей линии 8-800-775-00-96.

Напомним также, что «Спецавтобаза» ежегодно дает рекомендации по утилизации рождественских деревьев. Важно понимать, что выбрасывать хвойные деревья целиком в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя. Полностью в баки они обычно не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что самое правильное решение — оставлять использованную живую ель в отсеке для крупногабаритных отходов. Если же его нет — рядом с баками, но не препятствуя подъезду мусоровоза к площадке. Дерево должно быть без каких-либо новогодних украшений и не более полутора метра в длину или в распиленном виде.

Читайте также на DK.RU: В Свердловской области собираются производить топливо из мусора.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»«Лучше, чем Нобелевка, — вручают при жизни». Репортаж с церемонии «Человек года — 2023»
  • Рост в 10 раз. Китай вошел в топ-10 крупнейших поставщиков виски в РоссиюРост в 10 раз. Китай вошел в топ-10 крупнейших поставщиков виски в Россию
  • Предприниматель из Екатеринбурга откроет салоны для животных в БахрейнеПредприниматель из Екатеринбурга откроет салоны для животных в Бахрейне
  • «Лента» открыла первые магазины «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге«Лента» открыла первые магазины «Монетка» в Москве и Санкт-Петербурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.