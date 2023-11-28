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Пачка сигарет: с 1 января Владимир Путин повышает цены на сигареты

Пачка сигарет: с 1 января Владимир Путин повышает цены на сигареты
Иллюстрация: РИА Новости

Еще один повод отказаться от вредных привычек. Акцизы на алкоголь и сигареты вырастут в 2024 г., в итоге цены вырастут почти втрое. Закон об индексации уже подписал Владимир Путин.

#НОВОСТИ

Акциз на нагреваемый табак в 2024 г. вырастет сильнее, чем было запланировано ранее, пишет ТАСС. Об этом говорится в новом законе, который накануне был подписан Владимиром Путиным. Теперь с 1 января 2024 г. ставка на сигареты и папиросы составит 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 руб. При этом ранее сообщалось, что акциз на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 руб.

В 2025 г. акцизная ставка также повысится до 2 926 руб. плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 973 руб. за 1 тыс. штук), а в 2026 — до 3 043 руб. плюс 16% (не менее 4 132 руб. за 1 тыс. штук). Разница составит около 3%. Акциз на нагреваемый табак в 2024 г. также вырастет больше запланированного. Сумма устанавливается на уровне 9 367 руб. за 1 кг, в то время как ранее предполагалась повысить его до 9 094 руб. В 2025 г. налог составит 9 742 руб, а в 2026-м — 10 132 руб.

Также повышается ставка на жидкости для вейпов — 42 руб. за 1 мл на 2024 г., 44 руб. — на 2025-й и 26 руб. на 2026-й. Сейчас ставка составляет 20 руб.

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии, писал DK.RU. «БАТ Россия» после завершения сделки будет владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group, сказано в заявлении. British American Tobacco (производит сигареты Kent, Vogue, Rothmans, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo). Известно, что все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.

Автор: Андрей Широков
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