Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

Кредитный рейтинг и облигации области повышены до уровня АA-(RU) с прогнозом «стабильный». Это обусловлено ростом объема доступной ликвидности за счет увеличения доходов бюджета.

Крупнейшее рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг Свердловской области до уровня АA-(RU), изменив прогноз на «стабильный» и облигаций области до уровня АA-(RU). Об этом сообщает JustMedia со ссылкой на Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Повышение рейтинга Свердловской области — это, безусловно, позитивное событие, которое отражает положительные итоги исполнения регионального бюджета. Мы продолжим курс по поддержанию высоких финансовых показателей и обеспечению сбалансированности бюджета. Высокий кредитный рейтинг подтверждает наши объективные финансовые возможности, — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

По данным исследователей, повышение кредитного рейтинга Свердловской области обусловлено ростом объема доступной ликвидности за счет увеличения доходов бюджета, в том числе по налогу на прибыль. Эксперты АКРА отмечают сбалансированность и гибкость бюджета региона, текущих доходов которого хватает для покрытия текущих и капитальных расходов.

Капитальные расходы примерно на три четверти финансируются регионом за свой счет, — говорится в исследовании.

Также рейтинг уточняет качество управления государственным долгом Свердловской области.

«График погашения долга региона сбалансирован, а периоды значительных пиковых выплат отсутствуют. Все долговые обязательства обеспечены остатками на счетах региона. Процентные расходы необременительны для региона. Соотношение долга и ВРП области не превышает 4%, что соответствует низкому уровню общей долговой нагрузки по методологии АКРА. Агентство ожидает снижения показателя по итогам текущего года за счет роста объема текущих доходов», — отмечают аналитики.

Уральские экономисты согласны с тем, что Свердловская область проводит взвешенную политику по управлению госдолгом.

«Абсолютный показатель долга не является доминирующим индикатором и критерием финансового здоровья субъекта РФ. Долг Свердловской области состоит в том числе из инфраструктурных кредитов. По уровню долговой нагрузки мы занимаем очень скромное место, существенно выигрываем по отношению к тем регионам, которые имеют более низкий абсолютный объем госдолга. Таким образом, Свердловская область и Минфин региона проводят очень взвешенную политику по управлению государственным долгом», — считает доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры УрГЭУ Наталья Истомина.

Напомним, Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по научно-техническому развитию. Как пояснили авторы рейтинга, они агрегировали значения 19 показателей, которые характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованную в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Каждый регион мог набрать от 1 до 100 баллов.

Лидерами рейтинга стали Москва (79,66 балла), Санкт-Петербург (72,58 балла), Республика Татарстан (68,03 балла), Нижегородская (64,27 балла) и Московская области (60,83 балла).

Самый высокий результат среди регионов УрФО показала Тюменская область — регион занял в рейтинге 7 стройку (55,95 балла). Свердловская область заняла 10 место (53,35 балла). Челябинская область стала 20-й (48,10 баллов), Курганская — 58-й (28,01 балл).

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