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Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран

Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран
Иллюстрация: РИА Новости

Комиссия за перевод денежных средств равна 0,5% от суммы, а лимит составляет до 1 млн руб. в сутки. При этом банки неохотно раскрывают список стран, куда можно переводить деньги.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Как пишут «Известия», среди них Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Согласно опросам банков, переводы также доступны в Киргизию. Перевод денег доступен, например, из ВТБ и Альфа-банка.  

Журналистам издания удалось переслать средства через СБП по номеру телефона в Киргизию в Бакай-банк. Деньги пришли в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 руб.  

В приложении Альфа-банка сказано, что перечислить средства с помощью сервиса можно в Белоруссию, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В ВТБ трансграничные перечисления через СБП запустили в марте 2023 г. Сейчас клиенты могут отправить деньги в четыре страны, сообщили в пресс-службе организации, не уточнив, в какие именно. В банке добавили, что комиссия равна 0,5% от суммы, а лимит составляет до 1 млн руб. в сутки. Объем транзакций в ВТБ уже превысил 1,5 млрд руб.  

В ближайшее время переводы по СБП в другие страны готовы запустить РСХБ и Почта Банк.  Обратные переводы из-за рубежа в РФ через СБП тоже работают, но пока из одной страны, уточнила Алла Бакина.  

Стоит обратить внимание, что ЦБ и банковские организации весьма неохотно рассказывают, в какие страны можно беспрепятсвено переводить деньги. Вероятнее всего, они опасаются, что после публичных заявлений в отношении иностранных банков-парнеров могут быть введены санкции.

В условиях санкций СБП — одна из немногих альтернатив международным системам, таким как SWIFT. С весны 2022 г. за рубежом перестали работать отечественные Visa и MasterCard. Кроме того, крупнейшие российские банки оказались отключены от SWIFT.  

Ранее DK.RU рассказывал, что банковская система в России ищет способы проводить трансграничные платежи. В ноябре российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. На данный момент так делает не более пяти организаций.

Ранее Банк России анонсировал систему Kwikpay, рассказывал DK.RU. Согласно информации на сайте платежной системы, переводы можно совершать с помощью мобильного приложения в 37 стран, в том числе некоторые страны СНГ, ЕС и Азии. Список включает Армению, Беларусь, Эстонию, Финляндию, Грузию, Германию, Казахстан, Киргизию, Турцию, Узбекистан, Вьетнам и другие. А также переводить средства по России. Для отправки международного перевода можно использовать банковскую карту МИР, а также Visa, Mastercard. Приложение системы переводов доступно в Google Play и App Store.  

Автор: Екатерина Тарханова
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