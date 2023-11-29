Российский дистрибьютор получил разрешение на выпуск французской косметики Panier des Sens
Panier des Sens развивает собственную сеть бутиков через обширную сеть дистрибьюторов по всему Евросоюзу. До военного конфликта на Украине косметика продавалась в офлайн-рознице.
Российский дистрибьютор «Джамилько» получил еще одну европейскую лицензию, на этот раз на выпуск французской косметики. В настоящий момент в портфеле «Джамилько» единственный косметический бренд — итальянская марка Kiko Milano, с которой компания начала сотрудничать в 2019 г. В июне текущего года «Джамилько» также запустил интернет-магазин британского бренда денима Lee Cooper. Сейчас компания начинает развивать в РФ французский косметический бренд Panier des Sens.
Во Франции Panier des Sens развивает собственную сеть бутиков, а в большинстве стран Евросоюза компания поставляет свою продукцию через сеть дистрибьюторов. Ранее бренд Panier des Sens не был представлен в офлайн-рознице России. Средняя стоимость продукции этой марки варьируется от €10 до €28 (от 970 до 2,7 тыс. руб.).
Сеть «Джамилько» управляет более чем 170 магазинами в РФ. Преимущественно дистрибьютор занимается поставками в страну продукции брендов New Balance, DKNY, Timberland, Wolford. По итогам 2022 г. выручка компании составила 9,46 млрд руб., чистая прибыль — 408,6 млн руб.
В 2023 г. тенденция на возвращение в Россию европейских брендов под другими названиями сохраняется. Российский дистрибьютор детских игрушек Inventive Toys запустил производство конструкторов под брендом Brick Labs. Товары будут продаваться в магазинах «Мир Кубиков», которые ранее назывались Lego и занимались продажей популярного конструктора, рассказывал DK.RU.