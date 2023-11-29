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Российский дистрибьютор получил разрешение на выпуск французской косметики Panier des Sens

Российский дистрибьютор получил разрешение на выпуск французской косметики Panier des Sens
Иллюстрация: РИА Новости

Panier des Sens развивает собственную сеть бутиков через обширную сеть дистрибьюторов по всему Евросоюзу. До военного конфликта на Украине косметика продавалась в офлайн-рознице.

#НОВОСТИ

Российский дистрибьютор «Джамилько» получил еще одну европейскую лицензию, на этот раз на выпуск французской косметики. В настоящий момент в портфеле «Джамилько» единственный косметический бренд — итальянская марка Kiko Milano, с которой компания начала сотрудничать в 2019 г. В июне текущего года «Джамилько» также запустил интернет-магазин британского бренда денима Lee Cooper. Сейчас компания начинает развивать в РФ французский косметический бренд Panier des Sens.

Во Франции Panier des Sens развивает собственную сеть бутиков, а в большинстве стран Евросоюза компания поставляет свою продукцию через сеть дистрибьюторов. Ранее бренд Panier des Sens не был представлен в офлайн-рознице России. Средняя стоимость продукции этой марки варьируется от €10 до €28 (от 970 до 2,7 тыс. руб.).

Сеть «Джамилько» управляет более чем 170 магазинами в РФ. Преимущественно дистрибьютор занимается поставками в страну продукции брендов New Balance, DKNY, Timberland, Wolford. По итогам 2022 г. выручка компании составила 9,46 млрд руб., чистая прибыль — 408,6 млн руб.

В 2023 г. тенденция на возвращение в Россию европейских брендов под другими названиями сохраняется. Российский дистрибьютор детских игрушек Inventive Toys запустил производство конструкторов под брендом Brick Labs. Товары будут продаваться в магазинах «Мир Кубиков», которые ранее назывались Lego и занимались продажей популярного конструктора, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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