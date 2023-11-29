ПСБ открыл офис на территории предприятия «Курганприбор»

Все слуги банка доступны в мини-офисе как сотрудникам завода, так и жителям Кургана, не работающим на предприятии.

ПСБ открыл первый мини-офис для обслуживания зарплатных клиентов на территории одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Курганской области — АО «НПО «Курганприбор».

В церемонии открытия офиса приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, старший вице-президент — директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов, сенатор Российской Федерации — представитель от Курганской областной думы Сергей Муратов, генеральный директор АО «НПО «Курганприбор» Федор Колосовников, а также сотрудники предприятия.

«ПСБ в регионах содействует решению не только экономических, но и социальных вопросов благодаря нашим инновационным продуктам, качественной экспертизе и многолетнему опыту обслуживания населения и бизнеса. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса Курганской области работают тысячи зарплатных клиентов ПСБ, которым мы предоставляем максимально комфортный доступ к линейке наших банковских продуктов, продолжая масштабировать региональную сеть, в том числе на базе предприятий ОПК», — прокомментировал Олег Минаев.

Услуги ПСБ доступны в мини-офисе как сотрудникам завода, так и жителям Кургана, не работающим на предприятии. В банке можно оформить заявку на зарплатную карту, узнать условия финансовых продуктов, открыть счет или депозит, оформить кредит, оставить заявку на ипотеку и получить ряд других банковских услуг.

Напомним, ранее мы писали, что ПСБ получил премию за лучший сервис в кредитовании малого бизнеса.

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG наградила лучшие банки России. При подсчете баллов учитывались результаты тайных покупок, мониторинг условий кредитования и итоги опроса клиентов.

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