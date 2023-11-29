Основатель логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт продает свою долю бизнеса

Бизнесмен продаст 55% акций компании из-за эмиграции в Израиль, долю предпринимателя оценивают в 11-14 млрд руб. Участники рынка знают, кто является главным претендентом на актив.

Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в ООО «СДЭК-глобал», пишут «Ведомости». ООО «СДЭК-глобал» является юрлицом СДЭК, а Леониду Гольдорту принадлежит 55,44% акций.

В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов, добавляет собеседник, близкий к СДЭК. В начале 2023 г. переговоры о покупке доли вели Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi. Сделкой также интересовались «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и «Деловые линии».

Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам, иногда письма попадали к непрофильным сотрудникам, например, из отдела маркетинга и продаж, — говорят источники.

Совкомбанк информацию о покупке актива опроверг, АФК «Система» также сообщила, что не ведет переговоры о приобретении актива.

X5 рассматривает все возможности для развития, в том числе приобретение качественных активов, повышающих стоимость бизнеса, но мы как публичная компания информируем все заинтересованные стороны только о совершенных сделках, — сообщил представитель ритейлера.

Как пишет издание, диапазон оценок СДЭК в ходе due diligence Совкомбанком «Тинькофф банком», АФК «Система» и Qiwi составил от 20 до 25 млрд руб. Исходя из этой оценки стоимость доли Гольдорта — 11–13,86 млрд руб.

Известно, что другие совладельцы СДЭК — Вячеслав Пиксаев (владеет 37%), Инна Яковлева (6,5%) и Евгений Цацура (1%) — продавать доли не намерены, сказал источник.

Добавим, что СДЭК создана в 2000 г. На конец первого полугодия 2023 г. СДЭК имела свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране (3800 в России), в компании работает свыше 35 тыс. сотрудников, головной офис компании расположен в Новосибирске. За январь – сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6% до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в 2 раза, до 1,18 млрд руб.

Участники рынка считают, что основным претендентом на актив станет X5 Group, которая получит возможность для открытия пунктов выдачи СДЭК в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», что предоставит ритейлеру возможность привлекать дополнительный трафик в магазины и обеспечит конверсию в продажи.

DK.RU рассказывал, что летом этого года СДЭК открыл фулфилмент-центр в Турции. Помещение площадью 2 тыс. кв. м открылось в Стамбуле, это позволит российским предпринимателям упростить закупку товаров в Турции для их дальнейшей продажи в России.

Добавим, что ранее торговая сеть «Магнит» договорилась о покупке маркетплейса KazanExpress у AliExpress и других его основателей.