В Екатеринбурге утвердили дизайн-код для центральных улиц

В ближайшее время все заведения, работающие на ул. Вайнера, Малышева, Горького, Пушкина и других должны будут поменять вывески. Вероятно, на менее броские.

В Екатеринбурга разработали дизайн фасадов для домов в центральной части города. В пресс-службе мэрии уточнили, что работа была проделана совместно с департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и АНО «Исеть».

Дизайн-код будет действовать для зданий по ул. 8 Марта, Горького, Карла Либкнехта, Малышева, Первомайской, Пушкина, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера, Воеводина, проспекта Ленина и переулков Банковского и Театрального. Всего в проект включены 350 объектов. Все вывески на домах должны будут стать единообразными, параметры для них, включая цветовые решения, прописаны в принятом документе.

Все это позволит привести вывески к единообразию. Их параметры зависят от размеров зданий, которые, в свою очередь, делятся на малые и большие. Высота вывески 300 мм для зданий высотой до 3 этажей. Для зданий выше 4 этажей — 400 мм. На всех строениях, расположенных в границах первого пояса туристского центра, предусмотрено использование белых настенных вывесок с цветными боковыми гранями, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, еще в конце сентября городская администрация искала подрядчика для производства и установки адресных табличек на зданиях в центре. Новые таблички, исходя из документации, не позже 1 декабря должны были появятся на ул. 8 Марта, Воеводина, Вайнера, Малышева, Попова, Пушкина, Ленина, Толмачева, Карла Либкнехта, Горького, а также в переулке Банковском, Театральном и Почтовом.

Таблички разрабатывались дизайнерами, в том числе руководителем и куратором команды «Дизайн-код Екатеринбурга» Павлом Омелехиным и сооснователем команды «Дизайн-код Екатеринбурга», председателем свердловского отделения «Союза дизайнеров России» Сергемй Шашмуриным, писал JustMedia.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в декабре на ул. Вайнера пройдет ярмарка крафтовых товаров от самозанятых. Улица в центре Екатеринбурга станет местом для праздничных и торговых активностей.

Кроме того, известно, что в городе вскоре появится новый кластер, музейно-парковый.