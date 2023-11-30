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Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и предрек дефицит газа

Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и предрек дефицит газа
Иллюстрация: РИА Новости

Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны, считает глава нефтегазовой компании. По его словам, кризис на топливном рынке России усилится.

#КРИЗИС#НЕФТЬ#НОВОСТИ

Минфин принял неправильные шаги для разрешения кризиса на российском топливном рынке, считает председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.  

В пресс-релизе «Роснефти», посвященном результатам работы компании за январь-сентябрь, сказано, что частые изменения системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов:

Минфин не обращает внимания на изменения условий работы нефтяников при налогообложении. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей, — сказал Игорь Сечин.  

Он отметил, что для налогообложения российских компаний применяется нерелевантный ценовой индикатор — котировка Brent:  

Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию.  

По словам главы «Роснефти», еще одна инициатива Минфина — дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей — приведет к дефициту газа на рынке:  

Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25%) приведет к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем.

Игорь Сечин также добавил, что «Банк России до сих пор не сформировал надежные маршруты исполнений трансграничных платежей в валюте, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки».

Согласно отчетности «Роснефти» за III квартал и девять месяцев 2023 г., компания нарастила добычу газа с января по сентябрь на 33%, до 1,5 млн б.н.э. в сутки. В «Роснефти» пояснили, что это связано с ростом объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 г.  

Напомним, президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Согласно указу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством», рассказывал DK.RU.

Добавим также, что ранее Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности, поскольку в отношении них и так приняты меры повышенной налоговой нагрузки.

Автор: Екатерина Тарханова
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