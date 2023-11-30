Глава «Роснефти» Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина и предрек дефицит газа

Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны, считает глава нефтегазовой компании. По его словам, кризис на топливном рынке России усилится.

Минфин принял неправильные шаги для разрешения кризиса на российском топливном рынке, считает председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

В пресс-релизе «Роснефти», посвященном результатам работы компании за январь-сентябрь, сказано, что частые изменения системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов:

Минфин не обращает внимания на изменения условий работы нефтяников при налогообложении. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей, — сказал Игорь Сечин.

Он отметил, что для налогообложения российских компаний применяется нерелевантный ценовой индикатор — котировка Brent:

Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию.

По словам главы «Роснефти», еще одна инициатива Минфина — дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей — приведет к дефициту газа на рынке:

Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25%) приведет к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем.

Игорь Сечин также добавил, что «Банк России до сих пор не сформировал надежные маршруты исполнений трансграничных платежей в валюте, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки».

Согласно отчетности «Роснефти» за III квартал и девять месяцев 2023 г., компания нарастила добычу газа с января по сентябрь на 33%, до 1,5 млн б.н.э. в сутки. В «Роснефти» пояснили, что это связано с ростом объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 г.

Напомним, президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Согласно указу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством», рассказывал DK.RU.

Добавим также, что ранее Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности, поскольку в отношении них и так приняты меры повышенной налоговой нагрузки.