Курс биткойна установил новый годовой максимум

Согласно прогнозам аналитиков, вскоре биткойн может немного упасть, но обязательно поднимется до локального максимума. Пока рост валюты составляет 133% год к году.

Рост биткойна подолжается. Год назад, в ноябре 2022-го, биткойн торговался на уровне $16 400, но 29 ноября валюта установила новый годовой максимум с показателем $38 390, по данным платформы Coinmarketcap, пишет Коммерсантъ. То есть за год рост составил 133%, однако до исторического максимума, зафиксированного 10 ноября 2021 г. ($69 тыс.), еще далеко.

Согласно прогнозам аналитиков, биткойн может немного упасть, до $35 тыс., но по итогам года вырастет до локального максимума в $42–45 тыс., фактором роста предполагаемо станет регистрация нового Ethereum ETF траста BlackRock. С ноября 2023 г. в лидерах роста токен Solana (SOL) (за сутки рост составил 8,3%). Затем идет Dogecoin (DOGE) — 4,5%, Cardano (ADA) — 3,5%, Tron (TRX) — 2,6%.

Вскоре ЦБ начнет торговать цифровым рублем с иностранными банками в обход SWIFT, рассказывал DK.RU. Цифровой рубль — это токен, но, в отличие от криптовалюты, он обеспечен золотовалютными резервами страны и привязан к стоимости национальной валюты. Эмитирует его исключительно Банк России. Поэтому регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков. В результате иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные трансакции в обход SWIFT.