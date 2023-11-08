Цифровые рубли теперь можно снять через банкомат. Первым технологию представил ВТБ

Клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата и совершить ряд действий в приложении банка. Формула расчета: 1 цифровой рубль = 1 безналичный рубль = 1 наличный рубль.

Банк ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах по формуле расчета: 1 цифровой рубль = 1 безналичный рубль = 1 наличный рубль, пишет Коммерсантъ. Технология была представлена в рамках столичного форума Finopolis-2023. Пока операцию тестируют банки-участники проекта, после чего она будет запущена в массовый оборот.

Внедрение новой технологии прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков:

Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах — большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется «ВТБ Онлайн». Далее необходимо выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет, а после будет доступна для снятия в банкомате с банковского счета. Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны и комиссией не облагаются. При оплате физическими лицами в пользу юридических комиссия составит 0,3% от платежа.

Вскоре ЦБ начнет торговать цифровым рублем с иностранными банками в обход SWIFT, рассказывал DK.RU. Цифровой рубль — это токен, но, в отличие от криптовалюты, он обеспечен золотовалютными резервами страны и привязан к стоимости национальной валюты. Эмитирует его исключительно Банк России. Поэтому регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков. В результате иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные трансакции в обход SWIFT.