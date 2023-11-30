Придется снова вернуться к юрлицам. В России заканчивается эксперимент с самозанятыми

Эксперимент с самозанятыми подходит к концу. Если их деятельность окажется прибыльной, они смогут вступать в ряды ООО и платить 20% от дохода как учредители юридического лица.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что к 2029 г. в России не останется ИП и самозанятых — эксперимент пора заканчивать, пишет Ura.ru:

В России в 2029 г. закончится эксперимент по введению налога для самозанятых. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. То, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы. Индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения.

Если самозанятый увидит рост доходов и поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица, считает Кирьянов.

Напомним, ставка налога для самозанятых составляет 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. Из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку на велечину не ниже 12,5%.

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