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Придется снова вернуться к юрлицам. В России заканчивается эксперимент с самозанятыми

Придется снова вернуться к юрлицам. В России заканчивается эксперимент с самозанятыми
Иллюстрация: РИА Новости

Эксперимент с самозанятыми подходит к концу. Если их деятельность окажется прибыльной, они смогут вступать в ряды ООО и платить 20% от дохода как учредители юридического лица.

#НОВОСТИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что к 2029 г. в России не останется ИП и самозанятых — эксперимент пора заканчивать, пишет Ura.ru:

В России в 2029 г. закончится эксперимент по введению налога для самозанятых. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. То, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы. Индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения.

Если самозанятый увидит рост доходов и поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица, считает Кирьянов. 

Напомним, ставка налога для самозанятых составляет 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. Из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку на велечину не ниже 12,5%. 

По итогам 2023 г. налоговые поступления выросли на 9% до 46 трлн руб., при этом потенциал для роста в 2024 г. также есть. Глава ФНС Даниил Егоров дал большое интервью, в котором рассказал про собираемость налогов в России, про серые схемы, которые все еще использует бизнес, про претензии ФНС к блогерам и про блокировку активов бизнеса по требованию ФНС. DK.RU публикует главные заявления. 

Автор: Андрей Широков
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