Евгений Куйвашев согласовал проект новой трассы в ХМАО

Трасса из Свердловской области в Ханты-Мансийский автономный округ позволит сократить маршрут между регионами на 300–400 км. Водители будут тратить на перемещение на четыре часа меньше.

Новая трасса пройдет по территории Тавдинского городского округа через деревню Владимировку до границы Свердловской области, а дальше — по Кондинскому району ХМАО. Длина свердловской части составит почти 59 км.

Строительные работы начнутся в 2025–2026 гг. Они будут разбиты на два этапа. На первом этапе проложат участок от Владимировки до подъезда к поселку Карабашка. На втором — участок от подъезда к Карабашке до границы с ХМАО.

Проект будет финансироваться из бюджета региона. Его стоимость пока не определена.

Трасса из Свердловской области в Ханты-Мансийский автономный округ станет одним из логистических маршрутов хаба «Сухой порт». Власти расссчитывают, что последний даст региону новые возможности, рабочие места и к 2035–2040 гг. около 10–12 млрд руб. в виде налогов.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге создадут особую экономическую зону для автопроизводителей из Китая. Она появится рядом с существующим транспортно-логистическим центром «Уральский» (входит в проекта «Сухой порт»). Предполагается, что на территории новой ОЭЗ будут собирать легковые и грузовые авто, электротехнику и другие товары.