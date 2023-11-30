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Евгений Куйвашев согласовал проект новой трассы в ХМАО

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев. Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Трасса из Свердловской области в Ханты-Мансийский автономный округ позволит сократить маршрут между регионами на 300–400 км. Водители будут тратить на перемещение на четыре часа меньше.

#ЛОГИСТИКА#НОВОСТИ

Новая трасса пройдет по территории Тавдинского городского округа через деревню Владимировку до границы Свердловской области, а дальше — по Кондинскому району ХМАО. Длина свердловской части составит почти 59 км.  

Строительные работы начнутся в 2025–2026 гг. Они будут разбиты на два этапа. На первом этапе проложат участок от Владимировки до подъезда к поселку Карабашка. На втором — участок от подъезда к Карабашке до границы с ХМАО.  

Проект будет финансироваться из бюджета региона. Его стоимость пока не определена.

Трасса из Свердловской области в Ханты-Мансийский автономный округ станет одним из логистических маршрутов хаба «Сухой порт». Власти расссчитывают, что последний даст региону новые возможности, рабочие места и к 2035–2040 гг. около 10–12 млрд руб. в виде налогов.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге создадут особую экономическую зону для автопроизводителей из Китая. Она появится рядом с существующим транспортно-логистическим центром «Уральский» (входит в проекта «Сухой порт»). Предполагается, что на территории новой ОЭЗ будут собирать легковые и грузовые авто, электротехнику и другие товары.

Автор: Виктория Говорковская
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