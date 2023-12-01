Как спросить у Путина? Прием вопросов президенту начинается 1 декабря

Прямая линия с президентом состоится 14 декабря, это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента. Задавать вопросы можно уже сейчас.

14 декабря россиян ожидает встреча с Владимирым Путиным в прямом эфире центральных каналов, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Дмитрия Пескова. «Это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — пояснил Песков. Прежде такой формат уже применялся в 2020 г., когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

В 2023 г. прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине. Они состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы в России на 17 марта 2024 г. В ходе мероприятия Путин подведет итоги года. Песков также добавил, что в этом году в студии будут находиться журналисты из всех регионов России, представители федеральных СМИ и иностранные корреспонденты.

Сколько по времени продлится встреча с главой государства, не указывается. Пямая линия не имеет четкого хронометража.

Прием вопросов от граждан для прямой линии начнется 1 декабря. Количество вопросов ограничено, поэтому они проходят строгий отбор. При их составлении необходимо учитывать, что в рамках мероприятия обсуждаются темы, касающиеся внутренней и внешней политики РФ, а также социально-экономического положения в стране. Отправить свои вопросы можно по бесплатному номеру 8 800-200-40-40, через бесплатное SMS-сообщение на номер 0440 или зайти на сайт «Москва-Путину.Ру». Помимо этого, задать вопросы можно в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В call-центре звонки граждан вместе с волонтерами будут принимать сотрудники «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В студии ряд вопросов затем озвучивают ведущие, а некоторые задаются посредством телевизионного включения из крупных российских городов.

Прямая линия с российским лидером проходит ежегодно и является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам. Граждане имеют возможность узнать о работе органов власти, предложить свои идеи и проекты, выразить мнение по актуальным проблемам. При этом вопросы могут касаться как глобальных проблем, так и личных. В 2022 г. Кремль не проводил прямую линию с главой государства.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 г. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. На прошлой прямой линии к президенту обращались с просьбами разобраться с проблемами аварийного состояния зданий, помочь с получением детских льгот и даже защитить от угроз. Глава государства ответил на вопросы о причинах роста цен и пообещал решить вопросы с ЖКХ.