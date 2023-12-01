Нижнетагильский рабочий стал «Изобретателем года – 2023»

На общероссийском конкурсе оценили его разработки по модернизации огнеупорных материалов. На данный момент это семь запатентованных изобретений, которые помогли заводу сэкономить более 500 млн руб.

Рабочий Алексей Чиглинцев из Нижнего Тагила признан российским «Изобретателем года – 2023». Он представил на суд жюри проект по модернизации огнеупорных материалов. Департамент информполитики региона сообщает, что разработки Чиглинцева уже принесли более полумиллиарда рублей.

Сообщается, что идея модернизации огнеупорных материалов появилась у Алексея Чиглинцева три года назад, за это время разработаны семь изобретений, все они запатентованы. Разработки помогли снизить себестоимость огнеупорных материалов за счет более долгой их эксплуатации и повысить производительность агрегатов, а также значительно улучшить качество изготавливаемой на заводе «ЕВРАЗ НТМК» стали.

Помогали мне в этом коллеги по цеху, предприятию. Около 10 человек. Это специалисты лаборатории и специалисты цеха по технологии. Каждое новое изобретение проверяли опытным путем — прямо на предприятии в цехе, — рассказал Алексей Чиглинцев.

Отметим, ранее Алексей Чиглинцев получил премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона.

Напомним, в октябре этого года королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии «за открытие и синтез квантовых точек» команде Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Все трое работают в США, но альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета, кафедра молекулярной физики.

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