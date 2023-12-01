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Нижнетагильский рабочий стал «Изобретателем года – 2023»

Нижнетагильский рабочий стал «Изобретателем года – 2023»
Иллюстрация: Департамент информационной политики

На общероссийском конкурсе оценили его разработки по модернизации огнеупорных материалов. На данный момент это семь запатентованных изобретений, которые помогли заводу сэкономить более 500 млн руб.

#НОВОСТИ

Рабочий Алексей Чиглинцев из Нижнего Тагила признан российским «Изобретателем года – 2023». Он представил на суд жюри проект по модернизации огнеупорных материалов. Департамент информполитики региона сообщает, что разработки Чиглинцева уже принесли более полумиллиарда рублей.

Сообщается, что идея модернизации огнеупорных материалов появилась у Алексея Чиглинцева три года назад, за это время разработаны семь изобретений, все они запатентованы. Разработки помогли снизить себестоимость огнеупорных материалов за счет более долгой их эксплуатации и повысить производительность агрегатов, а также значительно улучшить качество изготавливаемой на заводе «ЕВРАЗ НТМК» стали.

Помогали мне в этом коллеги по цеху, предприятию. Около 10 человек. Это специалисты лаборатории и специалисты цеха по технологии. Каждое новое изобретение проверяли опытным путем — прямо на предприятии в цехе, — рассказал Алексей Чиглинцев.

Отметим, ранее Алексей Чиглинцев получил премию Черепановых за вклад в развитие научно-технического прогресса региона.

Напомним, в октябре этого года королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии «за открытие и синтез квантовых точек» команде Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Все трое работают в США, но альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета, кафедра молекулярной физики.

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Автор: Александра Клименко
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