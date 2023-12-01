«Такие затраты — хамство». Итоги аудита «Почты России»

В 2022 г. «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли. Ранее в компании отмечали, что «Почте» нужна докапитализация примерно на 117 млрд руб.

Федеральное казначейство озвучило предварительные итоги аудита «Почты России». Согласно отчету, «предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 г.» был оценен в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб., пишут «Ведомости».

По результатам проверки были выявлены «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», говорится в отчете. Аудиторы пришли к выводу, что часть решений управленческой команды была «неэффективна».

Во-первых, недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж составляет 10,2 млрд руб.

Еще 12 млрд руб. «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком. Например, «прошлая команда» управления «Почты России» под руководством Максима Акимова не обеспечила возможность сдачи объектов в аренду:

Кадастровая оценка имущественного блока, который в течение длительного времени не используется «Почтой», но и не реализован и не сдан в аренду, составила 10,5 млрд руб.

Аудиторы отдельно отметили, что «Почта России» арендует офисный комплекс в районе ст. м. «ЦСКА» за 1 млрд руб. в год, в то время как у компании с 2021 г. простаивает старая штаб-квартира площадью 39 тыс. кв. м. на Варшавском шоссе.

Член совета директоров «Почты» Александр Хинштейн, который, по словам источника, присутствовал на оглашении итогов аудита, назвал такие затраты «хамством»:

Это была не оценка убытков от неэффективного управления «Почтой России», а оценка недополученной прибыли оператора. Недополученная прибыль не связана с санкциями и международной ситуацией, а именно с «неэффективным» использованием имущества, — отметил он.

Кроме того, аудиторы выявили рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186% при наличии дублирования управленческих функций

Напомним, что ранее в «Почте России» отмечали, что компании нужна докапитализация примерно на 117 млрд руб. Часть суммы, по словам представителей компании, могло бы предоставить государство из ФНБ.

DK.RU рассказывал, что накопленный долг «Почты России» по итогам 2022 г. составлял 133 млрд руб. По итогам всего 2023 г. чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб. Компания собирается продать часть своих зданий в счет погашения долгов.