Помощник главы Госдепартамента США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что санкции против России необходимо сохранить на долгие годы. Песков не удивился: «Мы это и так знали».

США будут продолжать давление на Россию и всю систему международных экономических отношений, разрушая существующий формат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выслушав заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта.

Сегодня в интервью Financial Times Пайетт заявил, что санкции против России необходимо сохранить «на долгие годы», до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин «будет упорствовать». Бывший посол США на Украине и в Греции рассказал, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия. Как подчеркнул Пайетт, введенные санкции должны гарантировать, что Россия никогда больше не сможет вступать в конфликты со своими соседями. «Это имеет огромные геополитические последствия с точки зрения того, как Кремль может вести себя на международной арене». По его словам, в США хотят гарантировать, что «когда будет достигнут какой-то мир», Россия не использует три-четыре года на перевооружение и подготовку своей армии к новому этапу конфликта.

Москва уверена, что антироссийские санкции США продлятся долго, и исходя из этого выстраивает свою политику, сообщил Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия это знала и без заявлений Пайетта. При этом представитель Кремля уверен, что америкоцентричный мир завершается и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не отменит санкции против РФ, если украинский кризис завершится миром на условиях Москвы. По его словам, «с самого начала было ясно, что санкции, возможно, придется сохранять в течение долгого времени». Однако агентство Bloomberg написало, что некоторые страны Евросоюза хотят смягчить предложения по ужесточению санкций против России. По словам собеседников издания, несколько дипломатических представителей из разных стран ЕС озабочены тем, насколько легальны и реализуемы на практике предложения Еврокомиссии. Правительства государств, которые представляют дипломаты, хотели бы сузить масштабы перечня подсанкционных товаров и жесткость контроля за исполнением ограничений.

Владимир Путин подписал указ о процедуре обмена замороженных активов России, рассказывал DK.RU. Согласно установленному указом президента порядку, заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».