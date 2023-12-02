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Музыкальный рынок доигрался. Стриминги отыграли показатели к докризисным

Музыкальный рынок доигрался. Стриминги отыграли показатели к докризисным
Иллюстрация: РИА Новости

Объем подписной части рынка музыкального стриминга оценивается в 24-26 млрд руб. Вопреки прогнозам стриминги не только не обвалились, но и вернули доходы, близкие к докризисным.

#НОВОСТИ

Музыкальный рынок, наконец, готов вернуться к докризисным показателям 2021 года, пишет Forbes со ссылкой на руководителя «Яндекс Музыки» Александру Сагалович:

В 2023 году объем подписной части рынка музыкального стриминга мы оцениваем примерно в 24-26 млрд руб. Устойчивая позиция российских игроков, которые к началу 2022 года уже занимали больше половины рынка позволила этот непростой период пройти достаточно устойчиво» и компенсировать негативный эффект. Наши доходы растут вместе с рынком.

Сагалович считает, что в 2024 году объем рынка может увеличиться на 15%. Это важно, потому что оценки ряда аналитиков, говорит Александра Сагалович, предрекали «жуткий обвал рынка»: «Речь шла о якобы значительном снижении подписных доходов на рынке». 27% жителей городов от 16 до 55 лет пользуются платными подписками на музыкальные стриминги, ссылается Александра Сагалович на данные GfK за III квартал 2023 года: «А если учитывать все подписки на музыкальные сервисы, включая триалы и пробные периоды, то это уже 42% горожан. Это 23 млн человек в России. И эта цифра за два года выросла на 20%».

Общее число людей, которые слушают музыку онлайн в России, во втором квартале 2023 г. было оценено в 44,9 млн, а год назад — в 45,5 млн. Причем 12,9 млн человек платят за музыкальный контент (это может быть постоянная подписка на сервис или разовая покупка трека), рассказывал DK.RU. Наиболее популярным сервисом в России, по данным исследования проекта Mediascope BrandPulse, остается «Яндекс.Музыка». Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов обратил внимание на проблему отсутствия в статистике Mediascope данных об аудитории Spotify и Deezer, без которых рынок не оценить полностью.
 

 

Автор: Андрей Широков
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