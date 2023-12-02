Музыкальный рынок доигрался. Стриминги отыграли показатели к докризисным

Объем подписной части рынка музыкального стриминга оценивается в 24-26 млрд руб. Вопреки прогнозам стриминги не только не обвалились, но и вернули доходы, близкие к докризисным.

Музыкальный рынок, наконец, готов вернуться к докризисным показателям 2021 года, пишет Forbes со ссылкой на руководителя «Яндекс Музыки» Александру Сагалович:

В 2023 году объем подписной части рынка музыкального стриминга мы оцениваем примерно в 24-26 млрд руб. Устойчивая позиция российских игроков, которые к началу 2022 года уже занимали больше половины рынка позволила этот непростой период пройти достаточно устойчиво» и компенсировать негативный эффект. Наши доходы растут вместе с рынком.

Сагалович считает, что в 2024 году объем рынка может увеличиться на 15%. Это важно, потому что оценки ряда аналитиков, говорит Александра Сагалович, предрекали «жуткий обвал рынка»: «Речь шла о якобы значительном снижении подписных доходов на рынке». 27% жителей городов от 16 до 55 лет пользуются платными подписками на музыкальные стриминги, ссылается Александра Сагалович на данные GfK за III квартал 2023 года: «А если учитывать все подписки на музыкальные сервисы, включая триалы и пробные периоды, то это уже 42% горожан. Это 23 млн человек в России. И эта цифра за два года выросла на 20%».