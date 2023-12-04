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Свердловчане смогут протестировать новую пользовательскую платформу видеоконтента от МТС

Свердловчане смогут протестировать новую пользовательскую платформу видеоконтента от МТС
Иллюстрация: freepik.com

Ее уже тестируют известные блогеры, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич). Полноценный запуск продукта планируется на 2024 г.

#СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ#НОВОСТИ

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Принять участие в тестировании можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 г.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич) и многие другие.

Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», — заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

 Платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие. В ее основе – технологическая инфраструктура МТС – одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.

Напомним, ранее мы писали, что МТС обеспечила металлургический завод интеллектуальной системой безопасности. Компания развернула комплексную систему автоматизации движения и идентификации транспортных средств на территории одного из предприятий цветной металлургии Каменска-Уральского.

Данное решение призвано сократить издержки на охрану предприятия и снизить потери материальных ценностей.

Система автоматизации движения и идентификации транспортных средств (СОДИ ТС) представляет из себя автоматический транспортный контрольно-пропускной пункт, оборудованный IP-видеокамерами Full HD, шлагбаумами, датчиками положения и информационными табло, которые подсказывают водителю алгоритм проезда автомобильных весов. Взвешивание транспорта может производиться в любом из режимов: ручном, полуавтоматическом или автоматическом, т.е. без оператора. 

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Автор: Татьяна Юстус
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