Свердловская область возглавила рейтинг регионов по доходности инвесторов

Средняя доходность свердловчан в этом году составила +14,8% — это больше, чем у инвесторов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных субъектов федерации.

О регионах-лидерах по доходности инвесторов рассказали аналитики Тинькофф Инвестиций. Исследование проводилось в период с сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г.

Сообщается, что самый высокий показатель средней доходности инвесторов зафиксирован в Свердловской области — он составил +14,8%.

Средняя доходность инвесторов из Москвы и Московской области составила +14,1%.

Средняя доходность инвесторов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — также +14,1%.

По данным аналитики Тинькофф Инвестиций, около трети российских инвесторов получают ежемесячный доход в размере не более 70 тыс. руб. Еще четверть инвесторов зарабатывают от 70 до 200 тыс. руб. в месяц. И только 6% инвесторов удается получать ежемесячно 200 тыс. руб. и выше.

Говоря о предпочтениях инвесторов, аналитики отмечают, что россияне предпочитают вкладываться в бумаги финансового сектора, сектора потребительских товаров и энергетики. Также среди инвесторов популярны бумаги эмитентов IT-сектора и сектора сырьевой промышленности. Наибольшую долю в портфелях инвесторов по объему занимают российские акции — 45%. Около 28% в портфелях занимают облигации, еще около 7,2 — ETF.

Любопытно, что среди активных инвесторов только 4% имеют статус квалифицированных — этот статус дает доступ к активам на внебиржевом рынке: например, к неполным и целым лотам евробондов, иностранным облигациям, структурным нотам и многим другим инструментам. В России больше всего квалифицированных инвесторов проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, а также в Свердловской области.

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