Занимать у банка стало невыносимо. Но можно — у частных инвесторов. Как? Инструкции, кейсы

«Вкладываешь деньги в чужой бизнес, наблюдаешь, как он растет, и получаешь неплохие дивиденды. По сути, инвестирование превращается в реалити-шоу, а чужой бизнес становится немного твоим».

Привлекать деньги бизнесу становится все сложнее. Первый удар случился в 2014 г., когда для российских компаний закрылся рынок внешних заимствований. После стало лихорадить биржевой рынок в России, выходить на IPO стало дорого и не всегда эффективно. Фактически остались лишь банки. Но с поднятием ставки ЦБ заемные банковские деньги стали невероятно дорогими. Каков выход? Развиваться за счет населения — ведь деньги в стране есть, просто они не работают — лежат либо в кубышках, либо на депозитах с сомнительной доходностью. Вот их и нужно вовлекать в экономику. Об этом все чаще говорят и президент Путин, и чиновники из финансовых институтов.

Возможность напрямую свести частного инвестора и развивающиеся бизнесы появилась в России в 2020 г., когда был принят 259 ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Все операторы платформ заносятся в специальный реестр, регулятором процесса выступает Центробанк.

Одной из первых компаний, которая сделала ставку на акционирование МСП, стала bizmall. Ее основатель Роман Павло́вич рассказал DK.RU о том, как работает этот рынок, кто может претендовать на частные инвестиции и как самому стать таким инвестором.

Три инструмента для частного инвестора

Ядро компании, занимающейся краудфинансированием (или акционерным инвестированием), — это технологическая платформа, которая позволяет проводить сделки между частным инвестором и компанией-заемщиком в режиме онлайн. На создание этого решения у команды Павло́вича ушло полтора года. После было получено разрешение от ЦБ на финансовую деятельность, bizmall вступила в реестр и вышла в паблик.

— Наше технологическое решение позволяет проводить онлайн-сделки с тремя финансовыми инструментами под строгим надзором регулятора.

Первый — выдача займов. Частные инвесторы размещают деньги в заем, а компании-соискатели привлекают их на определенных условиях. Мы со своей стороны проводим полноценный скоринг соискателей, используя те же инструменты, что применяет ОКБ, дочернее предприятие Сбербанка. Но мы не просто доверяемся технической системе, мы проводим и ручную проверку компаний по ста и более параметрам. Например, нас очень интересует репутация компании, в том числе в медиапространстве.

Приведу конкретный пример. К нам обращается предприниматель, который регулярно участвует в тендерных закупках. У него уже есть действующие кредиты в банке, и чтобы увеличить кредитный лимит, ему потребуется не меньше недели, а положительный результат не гарантирован. Да и деньги ему нужны здесь и сейчас, на срок 3-4 месяца под финансирование контракта, с возможностью выступить поручителем по заему и предоставить залог.

Он готовит инвестпредложение, в котором описывает целевое назначение средств и срок погашения займа. Он знает, что сможет вернуть его только после оплаты выполненных по тендеру работ, и честно говорит об этом инвесторам. Например: я получу деньги через четыре месяца и со всеми рассчитаюсь, включая проценты. Или: я буду выплачивать проценты в течение четырех месяцев, а тело закрою в конце срока. Право инвестора — принимать такой оффер или нет.

Для предпринимателя существенная выгода в том, что он заимствует деньги на своих условиях. В банке такое невозможно: как правило, там коробочные решения, в которых срок кредита намного длиннее, а 90% платежей — это аннуитет. Аннуитет убивает очень много инициатив сразу. Вдобавок банк начинает буквально насильственно навязывать дополнительные продукты (страхование, зарплатные проекты, РКО…), по итогу такое заимствование для предпринимателя оказывается космически дорогим и неэффективным.

Второй инструмент — коммерческие облигации. Мы помогаем компаниям выпустить облигации, регистрируем их и продаем частным инвесторам. Причем мы были фактически первыми в РФ, кто начал заниматься этими ценными бумагами, используя инвестплатформу.

Наконец, третий инструмент — инвестиции в капитал. И если первые два — это некий минимум, как бизнес-ланч для ресторатора, то акционерный краудфандинг — это то, на чем мы концентрируемся, что стало главной сферой нашей деятельности.

Сейчас мы видим, что именно это направление поддерживает и продвигает власть, ведь современная экономика будет развиваться в основном за счет внутреннего ресурса.

Акционирование: как это работает

Поиск бизнесов, которые могут стать объектом для инвестиций на платформе bizmall, не связан ни с рынками, ни с географией, ни с масштабом. Главное, говорит Роман Павло́вич, отыскать бриллиант в куче чего-то некрасивого и пахнущего. На любом рынке, в любом регионе есть такие бриллианты — это предприниматели, которые уже доказали жизнеспособность своих бизнес-моделей, у которых есть хороший потенциал развития и которые в среднесрочной перспективе могут динамично масштабироваться. Им просто нужен хороший финансовый импульс — именно его они получают на платформе.

— У нас есть скаут-команда, которая занимается поиском звездных предпринимателей. Не тех, кто «звездный» в инфополе, а именно тех, кто «на земле», кто занимается самым настоящим предпринимательством. Кроме того, сейчас мы получаем много входящих обращений и тоже, безусловно, их рассматриваем.

Самый простой кейс успешного соискателя: сеть с хорошей прозрачной экономикой и огромной перспективой роста. Сегодня у нее 10 магазинов, но за несколько лет она способна вырасти до 250 точек. Ей просто нужно влить пороха в виде финансов. К слову, если это еще и рынок импортозамещения, как в случае с одним из наших соискателей инвестиций — сетью товаров для дома Candellabra Home, то успех такой компании очевиден.

Такому предпринимателю мы предлагаем инвестиции через акционирование. Сегодня 76% предприятий в России — это ООО, и процесс акционирования в классическом виде очень долгий, от 4 до 6 месяцев. Мы пошли более простым путем, при котором создание АО занимает не больше месяца.

Конструкция следующая. ООО, на котором есть активы и которое развивает бизнес, учреждает SPV (компанию специального назначения) — акционерное общество, где 100% обыкновенных акций принадлежит ООО и минимум одному физическому лицу (как правило, тому же бенефициару ООО). В уставной капитал АО вносится либо доля ООО, либо часть его активов. Тут все индивидуально — мы смотрим на якоря в бизнесе и перетаскиваем их в уставной капитал АО. Так, чтобы это была не пустая «эспивишка», а компания, которой есть что терять.

Владелец общества совместно с нашими финансистами, юристами, отраслевыми экспертами и маркетологами создает финансовую модель, которая демонстрирует будущему инвестору этапы развития и ключевые финансовые параметры (чистая прибыль, выручка и т.д.).

Одновременно формируется дивидендная политика: сколько будущей прибыли собственник готов отдать инвесторам, которые профинансируют его развитие. Определяется размер дивидендов — это либо фиксированная ставка (например, 20% к цене размещения акций), либо процент от чистой прибыли.

После этого мы объявляем и в кратчайшие сроки помогаем зарегистрировать дополнительный выпуск привилегированных акций. 100% обыкновенных акций остается у основателя, а привилегированные мы размещаем у себя на платформе для продажи.

Почему привилегированные? Тут два момента. С одной стороны, это гарантия для предпринимателя, что никто не будет вмешиваться в операционную деятельность компании (привилегированные акции не являются голосующими). С другой, они предпочтительнее для пассивного инвестора, поскольку по ним есть гарантии первоочередности выплаты дивидендов, закрепленные в уставе АО.

Далее через продажу привилегированных акций мы привлекаем деньги для компании. Это ее эмиссионный доход, который она вправе использовать на свое развитие. То есть предприниматель получил деньги — и пошел добиваться поставленных целей и делиться частью чистой прибыли с людьми, которые его профинансировали.

Самое главное в нашей работе — «просветить» ООО со всех сторон, чтобы убедиться, что это добросовестный бизнес, что он имеет намерения кратного роста и способен масштабироваться. Мы должны провести полноценный консалтинг и придать этому бизнесу инвестиционную привлекательность. И сделать это корректно.



Роман Павло́вич. Автор фото: Денис Полуэктов

Как стать инвестором и на какой доход рассчитывать

Стать инвестором просто: любое физлицо, которое хочет получить доход со своих сбережений, заходит на онлайн-платформу bizmall, проходит обязательную регистрацию и верификацию и попадает на витрину. Тут, как в магазине, он может выбрать все, что ему нравится. При этом желательно следовать принципу опытных инвесторов — не класть яйца в одну корзину. Минимальный инвестиционный чек — 10 тыс. руб., по большому счету, это доступно любому гражданину РФ и позволяет максимально эффективно диверсифицироваться.

— Инвестор может сделать сортировку — как по инструментам (заем, инвестиции в акции или облигации), так и по рынкам или географической привязке. Есть инструменты краткосрочные, есть долгосрочные, соответственно, и доходность по ним разная.

Если мы смотрим займы предпринимателям, то ставка по ним выше, чем по банковским депозитам, и может составлять 20-30% годовых. Диапазон объясняется качеством заемщика. Нет залога — процент выше, есть залог — ниже. Все эти параметры мы открыто, прозрачно подсвечиваем для инвесторов.

По коммерческим облигациям средняя ставка сейчас составляет от 17% годовых.

Если говорить об инвестициях в капитал, то тут две составляющие дохода. Первая — дивидендная доходность. Например, 70% чистой прибыли уходит инвесторам, 30% забирает основатель. Вторым источником профита для инвесторов является рост стоимости ценной бумаги. Если он купил ценную бумагу в момент, когда у компании было пять магазинов, а через два года за счет привлеченных инвестиций их стало 250, то выручка, чистая прибыль и, соответственно, номинал ценной бумаги значительно вырастают.

Что, если компания не оправдала ожидания инвестора?

Инвесторы, поверившие в бизнес и вложившие средства в его развитие, должны быть защищены, ведь предпринимательство в России — это всегда хай-риск. У bizmall есть три сценария защиты инвестора.

— В каждом обществе, которое приходит к нам за привлечением инвестиций, мы создаем внутренний акционерный фонд, который регулярно пополняется из выручки или чистой прибыли. Это такая кубышка, которая копится исключительно для того, чтобы общество могло откупать акции у инвесторов. Это первый способ, каким инвестор может «выскочить» из этого бизнеса.

Второй момент. Сейчас активно начал развиваться такой инструмент, как цифровые финансовые активы (ЦФА), это новая сущность в финансовом мире. Она позволяет выпускать ЦФА на акции, в том числе небиржевые. Уже появились операторы ЦФА: владелец ЦФА на небиржевые акции может обменять их на любой другой ЦФА, например, на чей-то долг или на золото. Регулятор подталкивает и развивает эти новые инструменты, чтобы насытить рынок ликвидностью.

Третий, самый эффективный. Мы все же считаем, что следующий шаг после «закрытого IPO» — это размещение компании-соискателя на Московской бирже. Мы — первая ступень на инвестлестнице, с помощью которой компания в формате тест-драйва начинает формировать вокруг себя пул инвесторов, управлять сообществом и развивать его. И в перспективе 3-5 лет выходит на IPO. Мы занимаемся скаутингом как раз компаний, которые имеют цель в будущем стать публичными АО.

Любой инвестор понимает, что лучше покупать компанию до того, как она выйдет на биржу, и получать профит за счет роста цены компании. А если она одновременно делится частью прибыли, то вообще хорошо.

Конечно, защита инвестора для нас — первоочередная задача. Мы несем очень серьезные репутационные нагрузки: если компания не оправдала ожидания инвесторов, не дай бог, некорректно повела себя в отношении них, то мы теряем пользователей, а для нас это актив, фундамент для монетизации нашего продукта. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить этого.

Почему инвестиции в капитал дарят радость

У инвестора bizmall в личном кабинете есть портфель инвестиций, он может «провалиться» в любую компанию, в которую вложил деньги, и увидеть, как у нее идут дела на каждом этапе прохождения дорожной карты. Он может видеть, какой был план, что сделано по факту, какова финансовая отчетность. Более того, он может вступить в прямую онлайн-коммуникацию с представителями проекта и выступить инициатором по тому или иному вопросу, связанному с развитием компании.

— Здесь есть некий элемент нетворкинга, и мы настоятельно рекомендуем предпринимателю делиться не только успехами, но и проблемами. Ведь частные инвесторы, которые профинансировали бизнес, сделали это не только из цели заработать (хотя это ключевая цель), но и потому, что поверили в этот бизнес, он им как-то откликнулся, они увидели в нем что-то понятное, родное и захотели это поддержать. Инвесторы относятся к этому предприятию как к собственному. Так что их участие хоть и не голосующее, но достаточно активное.

Особенность нашего бизнеса в том, что к сухой финансовой статистике мы прикладываем эмоции. Мы выбираем бизнесы, где основатели горят своим делом, они не просто хотят построить предприятие и продать его, заработав кучу денег, они делают что-то для общества, занимаются либо красивым делом, которое воодушевляет и их, и окружающих, либо делятся с миром чем-то полезным.

Один из последних примеров. На платформе bizmall размещено инвестпредложение компании GROOM, крупнейшей в России и Европе сети груминг-салонов. Сейчас они привлекают финансирование на строительство завода по производству косметики и средств ухода для домашних животных. После ухода западных поставщиков в России освободился огромный рынок с прекрасной маржинальностью, а в их случае — с понятным рынком сбыта, сформированным сообществом потребителей. Гарантии успеха — неоспоримы.



Дарья Гоц, основатель сети салонов GROOM, номинант премии «Человек года 20/21», участник списка ТОП-50: главные люди Урала 20/21

Знаете, как они горят своим делом, как они в него верят? Казалось бы, вокруг сплошной мрак, но нет, находятся такие предприниматели. Когда с ними общаешься, то сам заряжаешься, это передается и культивируется в нашей корпоративной культуре.

Одновременно мы сталкиваемся со «схематозниками», от которых хочется просто бежать. Приходит такой «схематозник» и говорит — тут такую схему можно провернуть, а тут такую. Стоп, мы совершенно не про это! Мы и предпринимателям доносим сакраментальную истину — чем прозрачнее, чем открытее ты ведешь бизнес, тем больше профитов получаешь. Во-первых, ты создаешь вокруг себя сообщество людей, которые готовы тебя поддерживать финансово, во-вторых, эти люди готовы и хотят быть потребителями твоих товаров и услуг. Это отличный маркетинговый ход, когда инвестор и потребитель выступают в одном лице.

В чем преимущества инвестиций в капитал

Главная выгода для собственника, который ищет небиржевые способы привлечения денег, в том, что он сохраняет полноценный контроль над своим бизнесом. Роман иллюстрирует это на конкретном примере.

— Один из наших клиентов — успешный челябинский девелопер «Курс», который занимается строительством логистических и технопарков для крупных операторов типа Почты России или Wildberries. Буквально на днях мы сравнивали с ним кредит в банке на новый объект и финансирование через продажу акций.

Банк сегодня может дать ему только половину от стоимости объекта, а в залог берет здание целиком. То есть, случись какой-то внешний форс-мажор, предприниматель лишится всего. В случае с инвесторами он может объяснить им ситуацию, договориться и выплатить меньший размер дивидендов в какой-то год, но, допустим, доплатить в следующий. Судебных приставов и отъема бизнеса не случится.

Плюс чисто финансовые преимущества. Во-первых, банк может рассматривать заявку на проектное финансирование очень долго, 4-6 месяцев. И разово придется вложить 50% собственных средств, которые надо где-то найти. А если ты строишь три парка одновременно? Во-вторых, деньги банку нужно возвращать уже со следующего месяца, причем аннуитетными платежами. Проценты по кредиту — тоже, и это серьезно сокращает доходность, особенно при текущей ставке. В случае же привлечения денег через акции ни проценты, ни само тело кредита возвращать не нужно, ты просто делишься будущей прибылью от эксплуатации объекта. То есть собственник собрал деньги, построил склад, пустил арендатора и стал отдавать часть чистой прибыли инвесторам. Объект при этом находится под его полным контролем. Кредит в банке — это обязательство компании, инвестиции через акционирование — капитализация бизнеса.

Почему небиржевой рынок капитала — лучшая альтернатива стандартным инструментам

Когда произошли блокировки на фоне западных санкций и миллионы людей лишились доступа к своим средствам, классические продукты потеряли привлекательность. Отечественный фондовый рынок не в полной мере удовлетворяет интересам инвесторов, а западный рынок накрылся. Внебиржевые инструменты — прекрасная альтернатива.

— Рынок инвестиций в акционерный капитал совсем молодой, полноценные технологические решения вышли в паблик всего 1,5-2 года назад. За это время в реестре зарегистрировалась 71 инвестплатформа. Из них можно половину «отрезать», поскольку эти платформы принадлежат профучастникам рынка и регистраторам. Им этот реестр нужен был, чтобы автоматизировать свои внутренние процессы, по факту это технические игроки.

То есть на коммерческом рынке сейчас 30 с небольшим платформ, и 98% из них занимается займами, а акционированием — единицы. Так почему-то устроилось.

Объяснение может быть только одно: акционерный краудфандинг — это серьезная деятельность, требующая огромных компетенций, большой команды, профессионального консалтинга и значительных инвестиций в технологический продукт.

С будущего года ситуация с развитием инвестиционных платформ может серьезно измениться, а популярность этого инструмента — кратно вырасти. ЦБ инициировал разработку законопроекта, который запретит юридическим лицам привлекать деньги населения напрямую, минуя инфраструктуру финансовых организаций. Если сейчас любой может выйти в паблик и призвать — я продаю на Wildberries, дай мне миллион, я буду платить 30% годовых — то после принятия закона это станет уголовно наказуемой деятельностью. Вся эта инфоцыганщина смоется, останутся только уполномоченные финансовые учреждения, к коим мы относимся. Это станет огромным импульсом в нашем развитии.

28 ноября в Ельцин Центре в Екатеринбурге пройдет большая конференция bizmall invest day: будущее инвестиций в бизнес. Это масштабное мероприятие для российских предпринимателей и инвесторов. Приглашенные хедлайнеры расскажут про все тонкости акционерного краудфандинга: потенциальные инвесторы узнают, куда вкладывать в 2024 г., а предприниматели разберутся, как привлечь финансирование от 10 млн до 1 млрд руб. на своих условиях и не потерять контроль над компанией. Билеты — на https://bizmallday.ru/.

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Дисклеймер: Не является рекомендацией. Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.