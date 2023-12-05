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Траты на электроснабжение новых регионов хотят компенсировать за счет предприятий Урала

Траты на электроснабжение новых регионов хотят компенсировать за счет предприятий Урала
Иллюстрация: freepik.com

Власти определяются с источниками финансирования поставок электроэнергии в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области по заниженным ценам. На покрытие расходов требуется 36 млрд руб.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Новые регионы России получат энергетическую субсидию: электричество будет поставляться туда по заниженным ценам. В 2024 г. выпадающие доходы ответственного поставщика ООО «Единый закупщик» (структура «Росатома») могут составить 36 млрд руб.

По данным «Ъ», сейчас власти определяются с источниками финансирования этих поставок.

Выпадающие доходы ООО «Единый закупщик» могут быть восполнены за счет средств бюджета (3 млрд руб.) и новой надбавки к цене на мощность для коммерческих потребителей первой ценовой зоны оптового энергорынка (европейская часть РФ и Урал). Надбавка позволит получить оставшиеся 33 млрд руб.

Ранее DK.RU сообщил, что за год промпроизводство в Свердловской области выросло на 11,5%.

Наибольшую динамику роста показали производства:

  • готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
  • прочих транспортных средств и оборудования;
  • электрического оборудования;
  • напитков;
  • одежды.

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Автор: Виктория Говорковская
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