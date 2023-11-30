За год промпроизводство в Свердловской области выросло на 11,5%

С января по октябрь в Свердловской области хорошо себя чувствовали обрабатывающие производство (плюс 14,6%), а вот сектор добычи полезных ископаемых несколько просел (минус 3,5%).

Свердловскстат опубликовал данные об индексе промышленного производства в Свердловской области в январе-октябре 2023 г. По сравнению с январем-октябрем 2022 г. он составил 111,5%.

Наибольшую динамику роста показали производства:

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

прочих транспортных средств и оборудования;

электрического оборудования;

напитков;

одежды.

В металлургическом производстве индекс составил 109,3%.

Наибольшее снижение индекса производства зафиксировано:

в деятельности полиграфической и копировании носителей информации

в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,

в производстве кокса и нефтепродуктов;

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий.

Напомним, что в Екатеринбурге собираются построить сеть технопарков для малых и средних предприятий. Всего будет создано четыре-пять комплексов, первый из которых построят недалеко от аэропорта «Кольцово». Для остальных сейчас подбирают площадки.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге создадут особую экономическую зону для автопроизводителей из Китая. Она появится рядом с существующим транспортно-логистическим центром «Уральский». Предполагается, что на территории новой ОЭЗ будут собирать легковые и грузовые авто, электротехнику и другие товары.

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