40% уехавших в 2022 г. релокантов вернулись в Россию

По разным оценкам, вернуться в страну решили от 174 тыс. до 334 тыс. граждан. Вместе с тем спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз за 2023 г.

До 40% релокантов, уехавших в 2022 г., вернулись в Россию, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство. В компании добавили, что в целом спрос россиян на услуги оформления ВНЖ в других странах упал в десятки раз за 2023 г.

Власти оценивают число приехавших обратно в 50%, ранее такую цифру озвучивал Владимир Путин. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин подтверждал, что половина покинувших РФ осенью 2022 г. уже вернулась.

В HeadHunter говорят, что статистика не врет, в рекрутинговой компании оценили, что в РФ вернулись 26% релокантов — это следует из резюме соискателей, которые сменили регион с России на другую страну в течение 2022 г., а теперь вновь ищут работу в России.

По оценке Росстата, в 2022 г. из России за рубеж выехало 668,4 тыс. человек. Учитывая статистику, вернуться в страну решили от 174 тыс. до 334 тыс. граждан.

Ранее Financial Times со ссылкой на данные исследователей из Института Европейского университета сообщала, что в РФ вернулось порядка 120 тыс. человек из 820 тыс. уехавших.

Директор «Финиона» Вячеслав Картамышев объясняет, что одна из главных причин возвращения сограждан — ужесточение правил получения ВНЖ:

Если есть сложности с работой, то ВНЖ, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно, в первую очередь Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко добавляет, что возвращение граждан может быть связано с отсутствием доходов из-за проблем с трудоустройством за рубежом. В то же время в России зарплаты специалистов растут на фоне кадрового голода, так что возвращение в РФ выглядит логичным:

На фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан РФ — хороший знак для экономики. При этом речь в первую очередь идет о высококвалифицированных специалистах: потребность в рабочей силе вполне может закрываться и за счет трудовых мигрантов.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. Россию покинуло множество управленцев: в сегменте топ-менеджеров с зарплатой более 60 млн руб. в год уехал примерно каждый третий, 20-60 млн руб. — каждый четвертый. На этом фоне компании испытывают дефицит топ-менеджеров, притом что зарплаты таких сотрудников выросли на 30-50%.

Добавим, что возвращаются в Россию и уехавшие предприниматели. Так в октябре 2023 г. стало известно, что Михаил Фридман решил вернуться в Москву.