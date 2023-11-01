Кремль о возвращении бизнесменов в Россию: Родина у них одна

В октябре стало известно, что Михаил Фридман решил вернуться в Москву. В Кремле говорят, что возвращение уехавших после 2022 г. предпринимателей — это нормальный процесс.

Крупные российские предприниматели свободно уезжают и возвращаются в Россию, это нормальный процесс, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать возвращение «олигархов в Россию, в частности, возвращение Михаила Фридмана»:

Это, во-первых, не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, крупный бизнесмен. Есть и бизнесмены меньше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются. Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна, — сказал он.

Ранее РБК рассказывал, что в начале октября Михаил Фридман уехал из Великобритании в Израиль из-за санкций, а после начала войны с ХАМАС решил вернуться в Москву.

В «Альфа-Групп» объяснили, что бизнесмен планирует «посещать Россию регулярно». Сам Фридман позднее сказал, что вынужден был переехать из Великобритании из-за «невозможности жить в условиях санкций». По его словам, он планирует вернуться в Израиль, когда закончится война с ХАМАС.

Как рассказывал DK.RU, после введения персональных санкций в 2022 г. Михаил Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Весной 2023 г. стало известно, что бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать доли в Альфа-банке другому акционеру банка Андрею Косогову за 178 млрд руб. ($2,3 млрд), чтобы выйти из-под санкции.

Также на этой неделе стало известно, что во Франции арестовали одного из сооснователей «Альфа-Групп», миллиардера Алексея Кузьмичева.