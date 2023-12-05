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Свердловская область потратит 1,7 млрд руб. на акции ледовой арены

Свердловская область потратит 1,7 млрд руб. на акции ледовой арены
Иллюстрация: 300.екатеринбург.рф

Компания УГМК строит многофункциональный комплекс с 2019 г. Сначала объект планировали завершить в 2023 г., к летней Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга. Сейчас срок сдачи отодвинут на конец 2024 г.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области внесло изменение в программу управления госсобственностью на 2023 г и плановый 2024 и 2025 гг. Согласно документу, оно приобретет 1,67 млрд акций АО «Ледовая арена» по одному рублю за штуку.

Приобретение акций АО «Ледовая арена» в количестве 1 668 100 000 штук номинальной стоимостью одной акции 1,0 рубля путем предоставления бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена» в размере 1 668 100 тысяч рублей в целях осуществления капитальных вложений, — говорится в тексте.

Также Свердловская область купит 376 963 акции особой экономической зоны «Титановая долина» (955 рублей за штуку) через предоставление бюджетных инвестиций в размере 360 тыс. руб. на строительство многофункционального производственного корпуса.

В акции АО «Уральский университетский комплекс» регион инвестируют 35 тыс. руб. Область купит 53 846 153 акции по 0,65 руб. за штуку. Средства будут направлены на создание объектов инфраструктуры в технопарке «Университетский».

Ранее DK.RU сообщил, что «Екатеринбург Арену» оставили без федеральных денег и налоговой льготы. С 2024 г. «Екатеринбург Арена» перестанет получать финансовую поддержку из федерального бюджета. Одновременно с этим на локальном уровне стадион может лишиться льготы по уплате земельного налога. 23 ноября на заседании комиссий гордумы по бюджету депутаты отказались ее продлить (она действовала с 2019 г.).

Напомним, что 14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Его назвали бюджетом социального развития. Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб.  

Сегодня бюджет региона на 2024 г. утвердили с дефицитом 18,3 млрд руб., сообщает JustMedia.ru.

Автор: Виктория Говорковская
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