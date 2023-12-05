Один из старейших ТЦ Екатеринбурга собираются переформатировать

Компания «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» (контролируется Сергеем Флегановым) собирается сделать «Сити Центр» «стильным, модным, молодежным» и более интеллектуальным.

О грядущей смене концепции площадки рассказал руководитель креативного отдела «Сити Центра» Владимир Флеганов. Он отметил, что комплекс морально устарел, сейчас он не может конкурировать с торговыми объектами, которые были спроектированы под эти задачи.

Мы хотим сосредоточиться на постепенном привлечении современных, молодежных и креативных резидентов, сделать площадку более интересной для молодежи. Есть планы открыть общепит. Также мы хотим проводить в «Сити Центре» разные мероприятия, лекции и мастер-классы. Для этого мы выделим часть площадей, — сказал он (цитата по 66.ru).

Здание на проспекте Ленина, 50, где расположен «Сити Центр» — памятник конструктивизма. И сейчас компания «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» (арендует объект с 1998 г.) собирается «переосмыслить историческую и культурную составляющие и задать зданию новую повестку».

В начале декабря в «Сити Центр» уже зашли арендаторы, деятельность которых соответствует новой концепции площадки: Фонд городских инициатив, проект «Дизайн-код Екатеринбурга», арт-пространство и ресейл-площадка «Маркет Арка».

Ранее DK.RU сообщил, что торговый центр «Сила воли» (Sila Voli) превратят из спортивного в интерьерный. Он полностью изменится к марту 2024 г. и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector.

Конечно же, концепция будет отличаться от Architector, это будет средний, средний плюс сегмент. Будет три этажа интерьерных салонов. Также будут такие места притяжения, как кофейня, коворкинги и в перспективе планируются офисы под дизайн-студии, — рассказала управляющая ТЦ Дарина Догузова (также управляет центром Architector).

Напомним, что в 2022 г. старейший мебельный центр Екатеринбурга «Галерея 11» заметно расширил поле деятельности. Команда центра провела ребрендинг: к дизайнерской мебели добавили офисы, лекции и выставки.