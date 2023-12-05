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Валерий Савельев отдаст городу ДК «Химмаш». Не безвозмездно

Валерий Савельев отдаст городу ДК «Химмаш». Не безвозмездно
Иллюстрация: AVS Group

Дом культуры, за сохранение которого выступали жители Химмаша, должен быть передан в муниципальную собственность к январю 2024 г. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

#НОВОСТИ

ДК «Химмаш» принадлежит холдингу AVS Group (его контролирует бизнесмен Валерий Савельев). Несколько лет назад собственник решил снести здание, чтобы построить на его месте жилой комплекс. Однако жители Химмаша выступили против. Администрация Екатеринбурга согласилась обменять ДК на земельные участки. Однако процедура обмена постоянно затягивалась.

Сегодня в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что властям удалось договориться с AVS Group, и ДК передадут в муниципальную собственность к январю 2024 г.  

После этого городская администрация начнет разрабатывать проект реконструкции с поэтапным вводом кружков, — отметил губернатор.

В здании ДК, построенном в 1965 г., не было капитального ремонта, и сейчас оно требует серьезного вмешательства.

Напомним, что в конце ноября Валерий Савельев сложил с себя полномочия руководителя Чкаловского отделения «Единой России». По одной из версий решение уйти из политики связано с ситуацией вокруг ДК «Химмаш».

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Автор: Виктория Говорковская
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