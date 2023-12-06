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Georgian Airways открыла более 60 рейсов в Европу. Это идеальный стыковочный рейс для РФ

Georgian Airways открыла более 60 рейсов в Европу. Это идеальный стыковочный рейс для РФ
Иллюстрация: РИА Новости

Грузия в ближайшее время станет официальным кандидатом в члены ЕС, и Georgian Airways планирует летать в европейские столицы по три раза в неделю на новых Boeing 787 Dreamliner.

#НОВОСТИ

Флагман грузинской авиации Georgian Airways с 2024 г. будет выполнять до 60 рейсов в неделю в направлении крупнейших городов Европы, пишет Коммерсантъ. С этой целью компания арендовала несколько новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Как рассказал директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, новая политика компании была принята в связи с возможным принятием страны в члены ЕС: 

Авиакомпания приняла стратегически важное решение — максимально увеличить число полетов во все столицы Европы, поскольку Грузия в ближайшее время станет официальным кандидатом в члены ЕС. 

Очевидно, что прямые рейсы из Тбилиси в европейские города действительно будут удобны для десятков тысяч граждан РФ, после начала специальной военной операции на Украине имеющих шенгенскую визу. Тамаза Гаиашвили уже обвиняли в «нарушении европейских санкций», поскольку, по утверждению ЕНД, «число рейсов увеличивается с целью позволить гражданам РФ воспользоваться стыковочными рейсами в ЕС». Но Гаиашвили ответил, что россияне с шенгенской визой давно пользуются стыковочными рейсами через Ереван и Стамбул, поэтому дополнительные рейсы из Грузии вряд ли серьезно повлияют на ситуацию.

15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также ввел безвизовый режим для грузинских граждан. Это вызвало волну протестов грузинской оппозиции. Глава государства Саломе Зурабишвили даже объявила бойкот Georgian Airways из-за восстановления полетов в Москву. Первой разрешение на выполнение рейсов в республику Грузия выдала российской авиакомпании «Азимут», рассказывал DK.RU.

Евросоюз не отказывает россиянам в получении шенгенских виз целиком, но получить заветный штамп в загранпаспорте теперь будет куда сложнее и дороже. ЕС начал выдавать визы только «определенным группам россиян», при этом каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. Количество выдаваемых виз уменьшится, получать их будет дольше и сложнее, визовый сбор увеличился до €80 с €35.

Автор: Андрей Широков
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